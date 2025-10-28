新サービスドクターQAをはじめ、「AI×人の協働」をテーマにしたソリューションをご紹介　「AI World 2025 秋 東京」にポールトゥウィンが出展

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2025年10月29日（水）～31日（金）に幕張メッセで開催される「AI World 2025 秋 東京」に出展いたします。

「AI World」はAIによるビジネス変革・業務効率化を加速させる最新のAIソリューションが集う展示会となります。

当社ブースでは「AI×人の協働」をテーマに出展。第三者の視点でソフトウェアの開発・テストプロセスを診断する、新サービスとなる「ドクターQA」をはじめ、様々なソリューションをご紹介。ソフトウェアテストからテスト自動化の導入支援まで幅広く対応する「ソフトウェアの品質保証」、AIと人のハイブリッド対応で効率と満足度を両立する「カスタマーサポート」、SNSやECの投稿監視・不正検知をAIと有人で24時間対応する「モニタリング」の3つを軸に、企業が抱える「品質課題」「顧客対応」「リスク管理」の悩みを解決いたします。

また、当社のブース訪問を予約するとAmazonギフトカードがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。ぜひ事前予約のうえ、ブースにお越しください。

出展ソリューション

新サービスとなる「ドクターQA」をはじめ、様々なソリューションを出展いたします。ブースにて個別相談を実施いたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

＜新サービス＞

■ドクターQA

第三者の視点で開発・テストプロセスを診断し、「品質を高めるにはどこを見直すべきか」「今の体制でどんなリスクが潜んでいるか」を明確化します。テストの“実行”ではなく、品質の“原因”を診ることにフォーカス、課題抽出から改善施策提案まで、寄り添いながら解決します。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/download/form11_2/

■ソフトウェアテスト・QA（品質保証）

テスト自動化支援／品質コンサルティング／内製化支援／第三者検証／性能テスト／多端末検証／UI・UXアクセシビリティ評価／サイバーセキュリティ支援

JSTQBプラチナパートナーとして培った知見を活かし、機能テスト・UI/UX評価・セキュリティ診断まで一貫対応。特にテスト自動化では、ツール選定から導入・運用・メンテナンス支援までトータルに伴走。内製化支援や第三者視点による改善提案で、開発体制とサービス価値向上をサポートします。アジャイル・DevOps型開発における品質課題にも柔軟に対応し、継続的に選ばれるプロダクトづくりを支援します。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/(https://www.service.ptw.inc/lp/qa-a/)

■カスタマーサポート（CS）

マルチチャネル対応サービス／AIツール導入支援

24時間365日対応の有人対応とAIソリューションを組み合わせ、メール・電話・チャット・SNSなどのマルチチャネルで柔軟な顧客対応を実現。FAQ整備からチャネル設計・VOC分析まで、導入～改善まで一貫して支援可能。100社超の導入実績で、あらゆる業界に対応します。システム導入や業務立ち上げが初めての企業にも寄り添い、設計から運用定着まで段階的にサポートします。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/lp/customersupport-a/(https://www.service.ptw.inc/lp/customersupport-a/)

■モニタリング

投稿監視／デジタルリスク対策／不正出品・店舗検知／広告審査／不正決済モニタリング／本人確認・認証対応／アノテーション／データ収集・入力

20年以上の実績と24時間対応体制で、投稿監視・広告審査・不正検知・本人認証などを高精度に代行。SNSやECなどのプラットフォームで発生する違反表現や不正行為を、独自AIツールと有人監視で素早く検知し、安心・安全なサービス運用を支援します。急な監視体制の拡大や複雑なガイドライン変更にもスピーディに対応できる運用力が強みです。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/lp/netsupport-a/(https://www.service.ptw.inc/lp/netsupport-a/)

ブース事前訪問で Amazonギフトカードをプレゼント

PTWのブースを事前に訪問予約いただくと、Amazonギフトカードをプレゼントいたします。ぜひご活用ください。

１.ブース訪問予約キャンペーン

ポールトゥウィンブースへの訪問を予約すると、「Amazonギフトカード 1500円分」を贈呈！

＜ブース訪問予約の方法＞

１．以下URLより当社ブース訪問予約ページへ移動

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364827

２．会員登録ページのプロモーションコード欄に「ntmr932」を入力

３．ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約のうえ、当日のアポイント実施

・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たしている来場者様を対象に、会期1か月後を目安に展示会事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせずに当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

２.上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン

上司・同僚・友人を招待して一緒に来場すると、お二人に「Amazonギフトカード 500円分」を進呈！

※ご紹介人数に上限なし

＜ご登録の方法＞

１．上司・同僚・友人に来場登録ページを共有

２．紹介された方が【紹介した方の会員IDを入力】の上、来場登録

３．紹介された方と展示会に来場

詳細はこちら

https://www.bizcrew.jp/referral/2025-aut-dxbijai

開催概要

【イベント名】

AI World 2025 秋 東京

【開催日時】

2025年10月29日(水)～31日(金)10:00～17:00

【会場】

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

【PTWブース】

小間番号：S21-54

【来場登録】

無料でご入場いただくには事前登録が必須です。

以下のリンクからご登録ください。※当日登録は有料となります

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当：高津 / 大西

MAIL：pr@ptw.inc