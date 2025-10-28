アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 × 極楽湯 コラボキャンペーンが11月13日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯

アニメ『ウマ娘シンデレラグレイ』× 極楽湯 コラボキャンペーン

株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 剛史)は、株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)と共同主催で、2025年11月13日(木)より極楽湯グループ11店舗で、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とのコラボキャンペーンを開催いたします。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』× 極楽湯 コラボキャンペーン

極楽湯 ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ：https://www.rakuspa.com/

コラボHP ：https://rakuspa.com/anime-cinderellagray/

■コラボキャンペーン概要

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』× 極楽湯 コラボキャンペーン

〇開催期間：2025年11月13日(木)～12月9日(火)

〇開催店舗：極楽湯グループ11店舗

〇開催内容

1．コラボ限定のマフラータオルがもらえる「アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』プラスセット」の販売

2．限定イラストを使用したコラボグッズが登場（店舗限定の購入特典あり！）

3．キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場（コースターをゲットしよう！）

4．キャラクターをイメージしたオリジナルコラボ風呂

5. 描き下ろしイラストを使用したパネルやのぼりなどのコラボ装飾

6. ハッシュタグ投稿でコラボ限定ポストカードをプレゼント

1.アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』プラスセット

店舗ご入館時に、入館料金とアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』プラスセットをご購入いただいた方に、コラボ限定のマフラータオルをランダムでお渡しします。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』プラスセット

2.コラボグッズ販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、11月13日(木)12時からオンラインショップでも販売を行います。

▼オンラインショップ

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でコラボグッズを2,000円(税込)ご購入ごとに、オリジナルデザインのクリアカードをランダムで1枚お渡しします。

※アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

コラボグッズ

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージした限定メニューを店舗で販売します。

また、ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

コラボメニュー

コースター

4.コラボ風呂

キャラクターをイメージした6種類のコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

コラボ風呂

5. コラボ装飾

店舗では描き下ろしイラストのパネルやのぼりが登場します。

コラボ装飾

6. Xキャンペーン

ハッシュタグ「#カサマツの湯」をつけてコラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインのポストカードとコラボ装飾(のぼり)が当たる抽選券をプレゼントいたします。

Xキャンペーン

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X(@gokurakuyu_spa)

https://twitter.com/gokurakuyu_spa

■コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

▼アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』× 極楽湯 コラボキャンペーン

https://rakuspa.com/anime-cinderellagray/

■会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100％子会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 剛史

設立 ： 2017年1月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 4,000万円

事業内容： 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯HD100％子会社

代表者 ： 代表取締役社長 山本 真司

設立 ： 2023年8月

本社 ： 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ： 1,000万円

事業内容： イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、製造、販売

URL ： https://gkmarketing.co.jp/

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とは？

クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズ『ウマ娘 シンデレラグレイ』。

週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部を突破した人気作がついにアニメ化！

寂れた地方のカサマツトレセン学園に現れたウマ娘・オグリキャップ。

その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していき、やがて彼女は「怪物」と呼ばれるようになる。

青春“駆ける”シンデレラストーリーが描かれる本アニメは、2025年10月4日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より2クール目を放送中。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト

https://anime-cinderellagray.com/

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.