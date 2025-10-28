株式会社イマジナ、10/28「DXPO福岡′25」初日に登壇、自走型人材育成をテーマに2セッション実施
株式会社イマジナ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:関野吉記)は、2025年10月28日(火)、マリンメッセ福岡で開催された「DXPO 福岡'25(バックオフィスDXPO)」に出展し、代表取締役社長の関野吉記が出展社セミナーに2回登壇いたしました。
開催概要
日 時: 2025年10月28日(火)12:10~12:40、13:00~13:30
会 場: マリンメッセ福岡
テーマ: 人材戦略の核心は"学ぶ力"にある─自走型人材を生む教育の新常識
来場者: バックオフィス部門の経営層・管理職を中心に各回40名超が参加
セミナー内容
制度や仕組みを整えただけでは人材は育たないという課題認識のもと、変化に強く学び続ける姿勢を持った自走型人材の育成手法について解説しました。「人が活きる組織」の本質を、心理学・組織論の観点から紐解き、特に内発的動機づけを育む教育の重要性を強調。評価制度や研修制度を整備しても成果が出ない企業が陥りがちな落とし穴と、その解決策を具体的に提示しました。
来場者の反応
バックオフィス部門における人材育成の課題に共感する声が多く寄せられました。「自社の管理部門でもすぐに取り入れたい」「制度と教育の両輪の重要性を実感した」「学ぶ力を育てるという視点が新鮮だった」などの感想をいただき、セミナー終了後も質問が相次ぎました。特に人事部門の責任者からは「評価制度を見直すだけでなく、学ぶ文化をどう作るかが重要だと気づいた」との声が印象的でした。
ブースでは、人材育成に関する資料請求や個別相談の申し込みが多数寄せられ、初日から手応えを感じる結果となりました。
代表取締役 関野のコメント
「初日から熱心な来場者の皆様と対話でき、人材育成への関心の高さを肌で感じました。特にバックオフィス部門の方々から『見えない仕事』だからこそ内発的動機づけが重要だという共感をいただきました。明日以降もさらに深い内容をお届けし、福岡の企業の皆様の組織づくりに貢献してまいります」
イマジナは10月31日(金)まで同展示会に出展し、連日異なるテーマでセミナーを実施してまいります。
会社概要
社名： 株式会社イマジナ（英文社名：Imajina, inc.）
代表： 代表取締役社長 関野 吉記
本社： 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2
TEL： 03-3511-5525
FAX： 03-3511-8228
事業内容： 企業ブランディング事業、コンサルティング事業、企業研修事業
設立： 2006年6月
資本金： 5000万円
公式サイト： https://www.imajina.com/
お問い合わせ先
株式会社イマジナ
担当：青江 美波
TEL：03-3511-5525
FAX：03-3511-8228
MAIL：info@imajina.com