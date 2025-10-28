【開催報告】第2回『BRAZIL QUEST in 小岩』を開催しました

一般社団法人 光JSみらい

2025年9月27日（土）、東京都江戸川区の小岩にて、地域とブラジルを結ぶ参加型イベント「BRAZIL QUEST in 小岩」がブラクエ学生実行委員会、一般社団法人 光JSみらいを主催として開催されました。

当日は秋晴れのもと、音楽・ダンス・グルメ・文化体験など、ブラジルの魅力を一日中楽しめる多彩なプログラムが展開され、来場者数は過去最多となる約5,000人にのぼりました。

■ ブラジル文化が小岩にやってきた！

「BRAZIL QUEST in 小岩」は“ブラジルと小岩をつなぐ”をテーマに、地域の人々がともに作り上げる国際交流イベントとしてスタートしました。

今年で2回目の開催を迎えた今回は、小岩駅の南口、北口に設置された2つのミニステージを中心に、音楽・ダンス・パフォーマンスが次々と披露され、会場はまるでリオのカーニバルのような熱気に包まれました。

カポエイラやフォホーなどの伝統的なダンス、歌唱パフォーマンスに加え、地元の腹話術パフォーマンスやブラジル人学校の学生によるバンドライブなど観客からは歓声と笑顔が絶えませんでした。

ブラジル出身のアーティストによる生演奏では、リズムに合わせて踊りだす人々の姿も多く見られ、音楽と笑顔が自然に溶け合う空間が広がりました。

■ 今年の注目は「ジャンブー入りカシャッサ」！

グルメブースでは、ブラジル料理の定番・リングイッサやシュラスコからはじまり、アカラジェ、ムケッカ、プヂン、パステルなどの日本ではなかなか味わえないブラジルのローカルフードそして注目を集めたのが「ジャンブー入りカシャッサ」。

アマゾン原産のハーブ「ジャンブー」を使用したこの特別なスピリッツは、口の中がほんのりしびれる独特の感覚が特徴で、「初めての体験！」と多くの来場者が驚きとともに笑顔を見せていました。日本にいながらアマゾンの味を体感できるこの企画は唯一無二の体験を提供していました。

また、チャリティバザーや地域の商店による出店も並び、買い物や交流を通じて地域と国際文化が自然に交わる場となりました。

午後には「ミューダンス」や「スペシャルビンゴ大会」などの参加型イベントも行われ、世代や国籍を超えて笑顔があふれる一日となりました。

■ 地域と世界をつなぐ「交流の力」

今回のイベントでは、地域住民・ボランティア・ブラジルコミュニティ・企業スポンサーなど、多くの人々の協力により運営が実現しました。

実行委員長は次のように語ります:

「文化を通じて人と人がつながり、地域がもっと楽しくなる。小岩というまちが、世界の人々と心を通わせる場になれば嬉しいです。」

この思いに賛同した多くの地域の方々が参加し、国際交流イベントとしてだけでなく、「まちの一体感」を生み出すきっかけにもなりました。

■ 来年も開催決定！進化するBRAZIL QUESTへ

好評を受けて、「BRAZIL QUEST in 小岩 2026 （仮）」の開催もすでに決定。

次回はさらに参加体験型の企画や、地域企業とのコラボレーションを予定しており、より多くの人が楽しめる国際文化イベントを目指しています。

「ブラジルのリズムと笑顔を、また小岩で--」

そんな想いを胸に、BRAZIL QUESTはこれからも“地域と世界をつなぐカーニバル”として進化を続けていきます。

🌟会員を大募集

一般社団法人光JSみらいでは、活動をご支援いただける企業・個人会員を大募集しています。

わたしたちは、下記4分野の教育活動を通して”誰もが笑顔で輝ける多文化共生社会の実現”を目指しています。

１.日本語学習支援：個別授業、補習タイム、奨学金制度

２.意識啓発：ウェブナー開催

３.多文化共生社会促進：イベント開催

４.次世代育成：企業や学校との交流、動画配信

これまでイベント等を通じて様々な団体/企業/店舗/個人の様々な皆様から多くのサポートの機会をいただくようになりました。更に多くの方たちと手を取り合って、『”みらい”につながる 人とのつながり』の輪を広げていきたいと考えております。

ぜひ「チーム光JSみらい」の一員となっていただければ幸いです。

◎会員特典

メンバーグループメールでの情報交換 会員価格でのウェビナー・イベント・講座へのご参加 当法人主催・共催のウェビナー・イベントへの優先案内 年2回 当法人定期会報『みらいサンサン』の送付

◎会費【年会費】

法人会員 1口 10,000円

個人会員 1口 5,000円

学生会員 1口 1,000円 ※大学院生は個人会員扱いとなります

※対象期間：毎年4月1日から翌年3月31日まで

※会費使途：光JSみらい活動経費として、さまざまなイベントで活用させていただきます。（みらいっこプロジェクト、ウェビナー、オフラインイベント、キャリア形成サポート動画『JAPARIBA』等）

お申込みはこちら https://congrant.com/project/hikarijsmirai/5044

活動紹介等HP: https://hikarijs-mirai.org/