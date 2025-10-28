ENJOY！ウエルネス卓球イオンレイクタウンスペシャル 参加選手決定
Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、イオンレイクタウン（埼玉県）での開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。
◆ 2025年11月16日 (土) 14:00～15:00
小野 泰和 選手 （T.T彩たま）
安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）
照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ
【 ENJOY！ウエルネス卓球イオンレイクタウンスペシャル 】
開催日 ： 2025年11月16日（日）
時間 ： 11:00～18:00
会場 ： イオンレイクタウンmori 1F 木の広場
（〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１－１）
アクセス ： 越谷レイクタウン駅 徒歩15分 （https://www.aeon-laketown.jp/mori/access/）
◆ イベント内容
・P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！（参加には事前申込が必要です）
・卓球エンジョイ
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体
験コーナー！
・Ｔリーガーと対決できる！Tリーグ照井コーチのデモンストレーション
照井コーチ、元トップおとめピンポンズ名古屋の安藤みなみTリーグ卓球エンジョイコーチによるデモンストレーション。Tリーガーと対決できるスペシャルコーナーも実施します！
※「卓球エンジョイ」「Ｔリーガーと対決できる！Tリーグ照井コーチのデモンストレーション」は申込不要となります。
◆ P4match（卓球マッチ）の応募について
申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）
・第1部10:30集合 初中級 11:00～12:15(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11324
・第2部11:45集合 フリー 12:15～13:30(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11325
・第3部15:00集合、受付 初中級 15:30～16:45(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11326
第4部16:15集合、受付 フリー 16:45～18:00(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第1回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第４部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=11327
※その他、詳細は、申込ページをご確認ください。
【今後の「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】
2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県）
2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県）
2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）
2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）
※第2回以降の参加者募集は、決まり次第改めましてお知らせいたします。
★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/
