『ウマ娘 プリティーダービー』×『ビーレジェンド』のコラボ第４弾は「ダンツフレーム」！とろけるようなバニラヨーグルト風味のプロテインとコラボ限定タオルが登場！ 10/28（火）～販売開始！
プロテインブランド『be LEGEND（ビーレジェンド）』を販売している株式会社Real Style（本社：奈良県大和高田市、代表取締役社長：鍵谷健、以下リアルスタイル）は、株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一、以下サイゲームス）が提供する大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』とコラボレーションしたオリジナルプロテインとタオルの販売を、2025年10月28日（火） からビーレジェンド公式オンラインストアにて行います。
■「ダンツフレーム」描き下ろしイラストがパッケージに！
これまで数々のマンガやアニメ、ゲームとのコラボプロテインを販売してきたビーレジェンドプロテイン。これまでの『ウマ娘』コラボでは、「トウカイテイオー」、「ドゥラメンテ」、「ジェンティルドンナ」パッケージのプロテインを販売して参りましたが、第４弾では「ダンツフレーム」パッケージのプロテインが登場します。
さらに、今回のパッケージには描き下ろしの新規イラストをプリント！まさに、本コラボだけの特別なビジュアルとなっています。
また、これまでと同様にオリジナルタオルも同時発売。コラボ限定のデザインですので、このチャンスをお見逃しなく！
※現時点ではタオル単品での販売は予定しておりませんので、プロテインとセットでご購入ください。
■本店限定で初回生産版ではクリアファイルとポストカードがセットに！
ビーレジェンド公式オンラインストアで本プロテインをお買い上げの方には、オリジナルクリアファイルとポストカードをセットでプレゼントいたします。こちらにもダンツフレームのイラストが使用されているほか、ポストカードには次回の購入時にお使いいただける割引クーポンコードまで付いています。
予定数量に達し次第、配布を終了しますので、ご所望の方はお早めにお求めください。
※本店限定特典は、1商品につき1つずつ同梱いたします（例：プロテイン単品2つとタオルセット1つをご注文いただいた場合、クリアファイルとポストカードは3つずつ付属します）ので、観賞用・保存用・布教用にと幅広くお使いいただけます。
■牛乳割りがオススメ『まるまるおいしいバニラヨーグルト風味』
第４弾でもコラボレーションのために新しいフレーバーをご用意しました。その名も『まるまるおいしいバニラヨーグルト風味』。牛乳との相性を最大限に高められるよう開発されており、芳醇なバニラの香りとクリーミーな口当たりが織りなすハーモニーはプロテインの限界を超越した美味しさ！
まろやかなのに後引かない甘さで、トレーニング時だけでなく、朝食のお供に、午後の間食に、夕食後のデザートにと、どんな場面でもあなたの身体を美味しく健康的にサポートします。
もちろん、水で割っても美味しくスッキリ飲みやすいので、トレーニング後などに一気に飲み干したい場合はお水でどうぞ！
■充実したスペックでプロテイン上級者にもオススメ
もちろん、ビーレジェンドプロテインは一流アスリートの方々にもご満足いただいている商品ですので、美味しさだけでなく成分の妥協は一切いたしておりません。1食あたりのたんぱく質量はしっかり21.1g（水で割った場合）で、プロテインと相性の良いビタミンCやビタミンB6を配合。泡立ちや溶け残りが少ないので、ストレスなく飲むことができます。
■ダンツフレーム役・福嶋晴菜さんのサイン入りグッズが当たるXキャンペーン開催中！
コラボプロテインの発売を記念して、ダンツフレーム役の声優・福嶋晴菜さんのサイン入りクリアファイルが当たるXキャンペーンを開催します。期間は2025年10月28日（火）～11月3日（月）まで。詳細はビーレジェンド公式Xアカウントをご覧ください。
公式Xアカウントはこちら :
https://x.com/belegend_rs
【商品詳細】
ビーレジェンド WPC ウマ娘 プリティーダービー まるまるおいしいバニラヨーグルト風味
価格：3,685円（税込3,980円）
発売日：2025年10月28日（火）
ビーレジェンド WPC ウマ娘 プリティーダービー まるまるおいしいバニラヨーグルト風味 コラボ限定タオルセット
価格：5,537円（税込5,980円）
発売日：2025年10月28日（火）
特設ページはこちら :
https://belegend.jp/umamusume/dantsuflame/?bno=ad_pressrelease&argument=BagMSFc6&dmai=a68df8bd1c4154
【『be LEGEND（ビーレジェンド）プロテイン』とは？】
『ビーレジェンドプロテイン』は、リアルスタイルが販売している美味しさ・安さ・高品質を追求したプロテインで、日常生活での栄養補助からボディビルダーの身体作りまで幅広くサポートしています。30種類以上のフレーバーを取り揃えており、様々なゲームやアニメとのコラボでも人気となっています。
【『ウマ娘 プリティーダービー』とは？】
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社Real Style
本社オフィス：〒635-0086 奈良県大和高田市南本町11-11 大和高田シティプラザ4階
電話：0745-52-2544
お問い合わせフォーム：
https://store.belegend.jp/apply.html?id=APPLY4
※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) Real Style Co., Ltd.
(C) Cygames, Inc.