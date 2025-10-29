TikTokで爆発的人気！結成からわずか3ヶ月で注目を集める「夜と私のこと」が、待望のデビュー曲となる1stシングルを10月29日にリリース！SNS世代が熱狂する新たな音楽ムーブメントが始まる！

株式会社STARBASE「ナイトパレード」アートワーク

2025年、SNSを通じて出会った2人が結成した新ユニット、「夜と私のこと」。

韓国出身のプロデューサー K4nji は、ジャンルの垣根を超えて多彩な音楽を吸収し、王道ながらも中毒性のあるトラックを生み出す。シンガー sheimi は、一度聴いた瞬間に心を掴み、聴く人の感情を深く揺さぶる力強くも切ない歌声の持ち主。

K4njiが織りなすバンドサウンドと、sheimiのエモーショナルな歌声が重なり合うことで、2人だけの唯一無二の世界観を作り出している。

10月29日、そんな2人の待望デビュー作となる1stシングル 「ナイトパレード」 がいよいよリリース。 繊細で儚い世界観を描き出したメインビジュアル＆ジャケットは、新進気鋭のイラストレーター 無縫 が担当。楽曲とビジュアルが融合することで、リスナーをさらなる没入感へと誘う作品に仕上がっている。

（各種配信サービス：https://lnk.to/NM_NP）

■K4nji本人コメント

冷たさと温かさ、静けさと賑やかさ、新しさと懐かしさ。

『Night Parade』は、そんな相反する感情が交差する、美しくも不思議な夜を描いた楽曲です。

「息が詰まりそうな夏の熱気の中で、唯一冷たかった彼女の手。そして、喧噪の中でなぜか静けさを纏っていた彼女の周囲。」

その印象的な情景を音で表現するために、sheimiさんと共に丁寧に作り上げました。

華やかな灯りの下で感じた「不思議な温もり」。

この曲を通して、あの夜の余韻を少しでも感じていただけたら嬉しいです。

■sheimi本人コメント

ナイトパレードはk4njiさんのノスタルジックかつ繊細なトラックを頂き、制作を始めました。

出来るだけトラックの良さを消さないように尚且つ、僕の声の特徴を活かした楽曲にしようと心掛けました。

夜の中でも様々な瞬間がある、その瞬間にそれぞれの特別な想いがある。

夜に身を任せて自分のペースで走り出して欲しい。そんな思いを曲にしました。

ぜひ一度聞いてみてください。

■作品概要

【リリース日】2025/10/29

【アーティスト】夜と私のこと

【タイトル】ナイトパレード

【各種配信サービス】https://lnk.to/NM_NP

■夜と私のこと プロフィール

sheimi（Vo/Topliner）と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

・公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

Youtube：https://youtube.com/channel/UC3I4xnA6mv-Qo60ryydsyYA?si=xN4xl-0grH3_Qt6s