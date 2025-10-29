バーチャルシンガー・理芽 & 花譜、Wネームでの新曲「キャンディーゲリラ」配信開始 & MV公開！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・理芽と花譜が2025年10月29日(水)にデジタルシングル「キャンディーゲリラ」をリリースいたしました。

また、配信と同時にMVもYouTubeにて公開しております。

■2024年9月のLIVE初披露から待望された新曲「キャンディーゲリラ」

理芽と花譜によるダブルネームでの新曲「キャンディーゲリラ」は、2024年9月に開催されたツーマンライブ「Singularity Live Vol.3」でサプライズ披露した楽曲で、リリースを待ち望む声を多くいただく中、約1年後に満を持してリリースいたします。理芽と花譜の2人名義での楽曲発表は、2021年の理芽「魔的 feat. 花譜」以来、約4年ぶりとなります。

楽曲制作陣は、花譜「ゲシュタルト」やV.W.Pの「強気」を手掛けた岡嶋かな多 × Jazzin’ parkのタッグが再び集結。ユーロビートとEDMを融合させたアレンジに、ポップでクセになるメロディが炸裂する、現代型ハイテンション・エレクトロポップとなっております。

歌詞では、他人の価値観や抑圧を軽やかに振り切りながら、「甘さ」で自分を癒すようなユーモラスかつ中毒的なメッセージを描いており、「ホイホイホイ」「ポイポイポイ」といったコール＆レスポンス的なフレーズがライブでも映える、アッパーでキャッチーなまさにキラーチューンといえる楽曲になっております。MixはMEG (MEGMETAL)、マスタリングは吉良武男 (TEMAS) が担当しています。

■LIVE初披露時の演出を手掛けたぬヴェントスによるMVも同時公開

配信リリースとともに10月29日(水) 00:00にMVもプレミア公開いたします。MVは「キャンディーゲリラ」初披露となった24年9月の「Singularity Live Vol.3」にて本楽曲のLIVE演出映像を担当したぬヴェントスが、当時のLIVE演出映像をリアレンジして制作しました。

■理芽×花譜 - キャンディーゲリラ (Music Video)

https://youtu.be/DAFlQJEFIWg

Dir: NNNuventus

Creative Director: Satoru Ohno (THINKR)

Production Manager: Kentaro Iwaki (THINKR)

Producer: Hideyuki Negishi (THINKR)

■理芽, 花譜「キャンディーゲリラ」楽曲情報

2025年10月29日(水) リリース

作詞: Kanata Okajima, 栗原暁 (Jazzin’ park)

作曲: Kanata Okajima, 久保田真悟 (Jazzin’ park), 栗原暁 (Jazzin’ park)

編曲: 久保田真悟 (Jazzin’ park)

Recording & Edited: Yuya Saito, Kensuke Maeda

Mixed by MEG (MEGMETAL)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

Streaming / Download

https://zula.link-map.jp/links/candyguerrilla

■理芽プロフィール

日本語の歌、英語の歌、韓国語の歌が好きな謎めいた目をした女の子。

透明感と艶やかさが同居する不思議な歌声を持つ、ジャンルと国境を横断する可能性を秘めた次世代バーチャルシンガー。



YouTube (Main) https://www.youtube.com/@RIM_virtual

YouTube (Sub) https://www.youtube.com/@RIMstrangegirlclub

X https://twitter.com/RIM_virtual

Instagram https://www.instagram.com/rim_virtual/

TikTok https://vt.tiktok.com/UYEfDD/

■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外でも精力的にライブ活動を展開。

未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。



Official Website：https://kaf.kamitsubaki.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）