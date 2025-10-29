～老舗漬物屋 秋の風物詩～『 河村屋 つけもの祭り 』を2025年11月1日（土）大宮本店にて開催！

株式会社 河村屋

創業２３０年の歴史を持つ漬物の老舗、「株式会社 河村屋(https://www.kawamuraya.co.jp/)」（本社：埼玉県さいたま市北区 ／ 代表取締役：染谷 静香）は、河村屋の拠点であり本店所在地の埼玉県にて、2025年11月1日（土）に「河村屋 秋のつけもの祭り(https://www.kawamuraya.co.jp/blog/tsukefes2025/)」を開催いたします。

──河村屋 秋の風物詩日本の食文化である漬物を通じて、地域の皆様にお楽しみにいただきたい。

2010年頃より、当社が毎年秋に開催する「つけもの祭り」は、

日頃ご愛顧のお客様へ感謝をお届けする、秋の風物詩。

開催地は、河村屋本社の敷地内にある、大宮本店、日本伝統建築の「ひと福庵」、駐車スペースなど、敷地内全体がつけもの祭り & ハロウィンパーティーの会場に様変わりいたします。

当日は、仮装した河村屋社員が総出で参加し、ご来場者をおもてなしいたします。

──つけもの祭り ×︎ ハロウィン🧙

本会場では、新作漬物の発表、契約農家による採れたて野菜の産地直送販売、漬物や発酵食品を使ったメニューの屋台など、この日しか味わえない創作漬物料理をお楽しみいただけます。

そして、

昨年の開催より漬物祭りは「ハロウィンパーティー」とコラボレーション。

ハロウィンスタイルのカレー、かき氷、お汁粉など、楽しいハロウィン限定メニューも続々登場！

会場内にはハロウィン仕様のフォトスポットが点在し、お客様も従業員も仮装で参加！

なんと、仮装で優勝した従業員には、、、、表彰 & 報奨も！？

この他、こども縁日、福引大会などなど、

子供から大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

──「魔女の壺」でこども達が描いた味を現実に！

こども達に楽しんでいただく、

ハロウィンのぬりえ企画「魔女の壺」は、

「こんな味の玉ねぎのお漬物があったらいいな！」をテーマに、

魔女の壺の中に好きな食べ物を描いていただきます。

そして前回、見事１位に輝いたのは、、、、

なんと、こども達に大人気のあの果物！

まさか、玉ねぎとあの果物の味が一つに！

「魔女の壺で君の描いた味を現実に！？」

河村屋の製造部が一丸となって試行錯誤を重ね、

ついに、その味を、実現！

ぜひ、本会場にてご賞味ください！

「つけもの祭りは、地域とともに歩んできた河村屋の “ 感謝祭 ” です。

発酵の香りと笑顔に包まれる一日を、ぜひご家族でお楽しみください。」

── 株式会社河村屋 代表取締役：染谷 静香

【 開催日時 】

2025年11月1日（土）

10:00 - 18:00

【 会場 】

河村屋 大宮本店：埼玉県さいたま市北区別所町 1125-6

※入場無料

▶ 河村屋つけもの祭り 詳細情報 ◀ :https://www.kawamuraya.co.jp/blog/tsukefes2025/Official HP［https://www.kawamuraya.co.jp/］

本開催のご案内は以上になります。

詳しい内容は、上記「河村屋つけもの祭り 詳細情報」をご覧ください。

河村屋 社員一同、

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。