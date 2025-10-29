おもちゃ鑑定士の小材直由のYouTube番組「小材直由の超合金鑑定」にパワー系アクション俳優の大東賢が出演、パワードスーツ装着フィギュア、天空戦記シュラトが登場！
パワー系アクション俳優の先駆者として知られる大東賢さんがおもちゃ鑑定士の小材直由さんのYouTube番組「小材直由の超合金鑑定」に出演した動画がアップされました。
おもちゃ鑑定士の小材直由さんと言えば、最近は地上波のテレビ番組に出演し、有名な芸能人のおもちゃを鑑定したり、人気YouTube番組の司会やラジオ番組の司会をする著名人です。
小材直由さんはパワー系アクション俳優の大東賢監督の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を神奈川のシネマノヴェチェントで鑑賞し「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価し「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の話題の熱を上げた著名人です。
今回、その二人がYouTube番組「小材直由の超合金鑑定」でパワードスーツを装着する天空戦記シュラトの話題で盛り上がりました。
勿論、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の映画紹介もあります。
是非、皆さん、ご覧下さい！
https://youtu.be/jXjsm2zQbzU?si=AhqTM72xnlieZIx5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332947&id=bodyimage1】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。憧れの倉田保昭さんのアクショングラブ大阪でアクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、パワー系アクション俳優の監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332947&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙、倉田保昭さんからのお祝いメッセージも！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
