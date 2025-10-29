日本の診断用画像機器市場規模・シェア分析・成長予測およびメーカー 2025-2035年
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本の診断用画像機器市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
日本の画像診断機器市場は2035年末までに39億ドル 規模に成長する見込み。2024年の市場規模は21億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率6.2％で拡大する見込み。
日本の診断用画像機器市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の診断用画像機器市場は、高齢化の進行、慢性疾患の増加、そして画像診断技術の継続的な進歩によって着実な成長を遂げています。診断用画像は、日本の高度に発展した医療システムにおいて、がん、心血管疾患、神経疾患、整形外科疾患などの早期発見・診断・経過観察に欠かせない重要な役割を担っています。
日本は世界でも有数の医療インフラを有しており、予防医療と技術革新に重点を置いています。MRI、CT、超音波、X線、核医学装置の普及は、堅固な医療機器製造基盤と政府による医療近代化投資に支えられています。
さらに、人工知能（AI）、機械学習、デジタル画像処理の統合により、診断精度とワークフロー効率が飛躍的に向上しています。AI搭載の画像認識技術やクラウド型診断プラットフォームの導入は、早期疾患発見や遠隔放射線診断を支援し、日本のデジタルヘルス推進を後押ししています。
がん、心疾患、神経疾患などの罹患率上昇や、地方医療へのアクセス拡大も、高度な画像診断システムの需要増加につながっています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域における診断用画像市場の主要シェアを占めており、強力な国内生産力、輸出能力、高い一人当たり医療支出によって支えられています。キヤノン、富士フイルム、日立といった日本企業は、世界的にも画像技術分野でリーダー的地位を維持しています。
日本国内では、MRIおよびCTスキャナーが最も広く利用されており、その高精度と包括的な画像能力が評価されています。OECDの統計によると、日本は世界で最も人口当たりのMRIおよびCTスキャナー保有台数が多い国の一つです。
病院、診断センター、研究機関では、高磁場MRI、低線量CT、3D超音波、ハイブリッドPET-CT/MRIなどの次世代イメージング技術への投資が進み、診断能力と患者安全性の向上を図っています。
また、低侵襲医療や個別化医療へのシフト、AI支援型画像ソフトウェアの採用拡大も、市場機会を押し広げています。
成長要因
高齢化社会の進行 - 高齢人口の増加により、慢性疾患・変性疾患の診断需要が拡大。
技術革新の進展 - 3D画像、AI解析、ハイブリッドモダリティの発展により診断精度が向上。
政府の医療投資拡大 - 医療機器イノベーションおよびデジタルヘルス基盤への公的支援。
疾病負担の増加 - がん、心疾患、神経疾患の増加が画像診断利用を促進。
