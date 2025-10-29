米国と日本のパートナーシップがサプライチェーンの安全性を強化 ― 日本のレアアース金属市場が拡大、今後大きなビジネス成長と投資機会
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『日本のレアアース金属市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
日本のレアアース金属市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本のレアアース金属市場は、ハイテク製造業、電気自動車（EV）生産、再生可能エネルギー分野の拡大によって力強い成長を遂げています。ネオジム、ジスプロシウム、テルビウム、セリウム、ランタンなどのレアアース金属（REMs）は、永久磁石、電池、風力タービン、触媒、高度電子機器などで使用される重要素材です。
日本は世界最大級のレアアース消費国の一つであり、先進的な製造業を支えるために輸入への依存度が高い国です。これらの金属はEVモーター、ハイブリッド車、防衛システム、家電製品の生産に不可欠であり、国家経済および産業の安定において戦略的に重要です。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
日本政府は、中国に大きく依存している現状を踏まえ、供給源の多様化、国内リサイクル能力の向上、戦略備蓄の強化などを積極的に進めています。
また、重要鉱物のサプライチェーン強化を目的とした日米パートナーシップなどの国際的な動きにより、レアアース研究、探査、加工インフラへの投資が加速しています。使用済み電子機器からのレアアースリサイクルを含む持続可能な資源循環への取り組みも進んでおり、日本はレアメタルのサステナビリティにおける世界的リーダーとして位置づけられています。
市場規模とシェア
日本のレアアース金属市場は、アジア地域におけるレアアース消費の大きな割合を占めています。需要は主に自動車の電動化、ロボティクス、再生可能エネルギー、半導体製造によって牽引されています。
特にネオジムとジスプロシウムの消費量が高く、これらは電動モーターや発電機に使用される高性能永久磁石の製造に不可欠です。日本がEVやハイブリッド車の生産を拡大する中で、レアアース磁石の需要は急増すると見込まれています。
さらに、GDPの主要構成要素である電子・クリーンエネルギー分野も、ハードドライブ、光学レンズ、燃料電池などの部品製造にレアアースを必要としています。政府は2050年までのカーボンニュートラル達成とグリーントランスフォーメーション（GX）の推進を目指しており、リサイクルと技術革新による国内サプライチェーン構築を後押ししています。
成長要因
電気自動車市場の拡大 - EV・ハイブリッド化の進展に伴い、モーターに使用されるレアアース磁石の需要が増加。
再生可能エネルギーの拡大 - 風力タービンやクリーンエネルギーシステムにネオジム・ジスプロシウム磁石が多用。
