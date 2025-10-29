「FTRセミナー2025」開催のお知らせ。自動車、鉄道、原子力業界等の技術動向やDX推進、AI活用事例をご紹介いたします。
株式会社富士テクニカルリサーチ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：名取孝、以下、当社）は、デジタルエンジニアリングの最先端技術を提供し、健全かつ付加価値の高いモノづくりに貢献する提案型コンサルティング企業です。その一環として、「AI と DX で解き放つ、日本のものづくり革命への挑戦」と題して、「FTRセミナー2025」を11月11日（火）10:30～18:00に開催します。
「FTRセミナー2025」では、最先端の3次元計測ソリューションやAIを活用した各種取り組みを中心に様々な業界の技術動向やDX推進事例をご紹介いたします。
基調講演として近年めまぐるしく変化する自動車業界におけるプレス生産技術の最前線について、トヨタ自動車株式会社の野々村潔様をお迎えし、「未来のプレス技術に向けた私たちの挑戦」をテーマにご講演いただきます。
ユーザー講演として、東海旅客鉄道株式会社様より新幹線の車輪摩耗量を自動測定可能な車輪形状測定機について。関電プラント株式会社様より、現場での 3D データ活用や膨大なデータ管理によるDX推進の取り組みについて。倉敷紡績株式会社様より、弊社ハードウェアと組み合わせた断熱材厚み可視化ツールについてご発表をいただきます。
協力会社講演として、ソフトバンク株式会社様より、今話題のデータセンターの活用方法と最新の取り組みについて。株式会社Liberaware様より小型ドローンを活用した、社会インフラへの活用事例についてご発表いただきます。このように多様な業界での最新技術動向や DX 推進事例をご紹介しますので、ぜひご期待ください。
弊社からは、最新の開発状況や取り組みとして、新たに開発中の 「Galaxy-Eye Episode」 のご紹介、AI 活用事例、3 次元計測機器およびそのデータ活用事例を、最新トレンドとともに発表いたします。
会場内にはお客様の課題解決を支援する各種センシング技術を展示するスペースも設け、実機デモを通じてご体験いただけます。皆様の日々の活動を支援する一日を目指しておりますので、奮ってご参加ください。
■セミナー概要
セミナー名：FTRセミナー2025
テーマ ：「AI と DX で解き放つ、日本のものづくり革命への挑戦」
開催日時：2025年11月11日（火）10：30（受付開始9:30）～18：00（懇親会18：00～）
開催会場：横浜ベイホテル東急 B2F クイーンズグランドボールルーム
（横浜市西区みなとみらい地区）
参加費用：無料
定 員 ：350名
申込方法：弊社WEBよりお申込みください
主 催 ：株式会社富士テクニカルリサーチ
セミナーURL（申込）：https://www.ftr.co.jp/ftr-seminar2025/
対象：
・企業の経営者
・企業のDX責任者、実務担当者
・企業の現場部門責任者
・各業界のDX推進状況に関心のある方
注意事項：WEBでの配信はございません。
■プログラム（講演は追加される場合がございます）
【基調講演】
トヨタ自動車株式会社 車体製造技術部 主査 野々村 潔 様
『未来のプレス技術に向けた私たちの挑戦』
【ユーザー講演】
東海旅客鉄道株式会社 技術開発部
DXチーム チームマネジャ 西村 和彦 様
『「鉄道車両のメンテンスを高度化・効率化する」～車輪形状自動測定装置の開発～』
関電プラント株式会社 原子力事業本部
原子力技術部長 田邉 一裕 様
『3D 技術の実践力-原子力プラントの“見える化”から“使える化”への挑戦」』
「FTRセミナー2025」では、最先端の3次元計測ソリューションやAIを活用した各種取り組みを中心に様々な業界の技術動向やDX推進事例をご紹介いたします。
基調講演として近年めまぐるしく変化する自動車業界におけるプレス生産技術の最前線について、トヨタ自動車株式会社の野々村潔様をお迎えし、「未来のプレス技術に向けた私たちの挑戦」をテーマにご講演いただきます。
ユーザー講演として、東海旅客鉄道株式会社様より新幹線の車輪摩耗量を自動測定可能な車輪形状測定機について。関電プラント株式会社様より、現場での 3D データ活用や膨大なデータ管理によるDX推進の取り組みについて。倉敷紡績株式会社様より、弊社ハードウェアと組み合わせた断熱材厚み可視化ツールについてご発表をいただきます。
協力会社講演として、ソフトバンク株式会社様より、今話題のデータセンターの活用方法と最新の取り組みについて。株式会社Liberaware様より小型ドローンを活用した、社会インフラへの活用事例についてご発表いただきます。このように多様な業界での最新技術動向や DX 推進事例をご紹介しますので、ぜひご期待ください。
弊社からは、最新の開発状況や取り組みとして、新たに開発中の 「Galaxy-Eye Episode」 のご紹介、AI 活用事例、3 次元計測機器およびそのデータ活用事例を、最新トレンドとともに発表いたします。
会場内にはお客様の課題解決を支援する各種センシング技術を展示するスペースも設け、実機デモを通じてご体験いただけます。皆様の日々の活動を支援する一日を目指しておりますので、奮ってご参加ください。
■セミナー概要
セミナー名：FTRセミナー2025
テーマ ：「AI と DX で解き放つ、日本のものづくり革命への挑戦」
開催日時：2025年11月11日（火）10：30（受付開始9:30）～18：00（懇親会18：00～）
開催会場：横浜ベイホテル東急 B2F クイーンズグランドボールルーム
（横浜市西区みなとみらい地区）
参加費用：無料
定 員 ：350名
申込方法：弊社WEBよりお申込みください
主 催 ：株式会社富士テクニカルリサーチ
セミナーURL（申込）：https://www.ftr.co.jp/ftr-seminar2025/
対象：
・企業の経営者
・企業のDX責任者、実務担当者
・企業の現場部門責任者
・各業界のDX推進状況に関心のある方
注意事項：WEBでの配信はございません。
■プログラム（講演は追加される場合がございます）
【基調講演】
トヨタ自動車株式会社 車体製造技術部 主査 野々村 潔 様
『未来のプレス技術に向けた私たちの挑戦』
【ユーザー講演】
東海旅客鉄道株式会社 技術開発部
DXチーム チームマネジャ 西村 和彦 様
『「鉄道車両のメンテンスを高度化・効率化する」～車輪形状自動測定装置の開発～』
関電プラント株式会社 原子力事業本部
原子力技術部長 田邉 一裕 様
『3D 技術の実践力-原子力プラントの“見える化”から“使える化”への挑戦」』