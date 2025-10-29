「AI教材で、小児看護の『コミュニケーションの壁』を 乗り越えたい！ 」 岐阜大学でｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを開始

「AI教材で、小児看護の『コミュニケーションの壁』を 乗り越えたい！ 」岐阜大学でクラウドファンディングを開始

岐阜大学医学部看護学科の 前田 由紀 准教授が、小児看護の現場における「子どもや家族との関係づくりの難しさ」を解消するため、AIを活用した小児看護コミュニケーション教材の開発を目指すクラウドファンディングプロジェクト「AI教材で、小児看護の『コミュニケーションの壁』を乗り越えたい！」を開始します。

本プロジェクトでは、第一目標を100万円とし、2025年10月29日（水）から2025年12月25日（木）まで寄附を募ります。

前田先生は、これまで約20年間、病院や訪問看護ステーションで看護師として勤務してきました。小児看護の現場では「子どもや家族との関係づくりの難しさ」を多くの看護師が感じており、これが小児看護への心理的ハードルとなっています。こうした課題が解消されないまま現場に出ると、子どもや家族とのコミュニケーションに自信を失い、離職につながることがあります。しかし、多くの看護教育現場では「子どもの模擬患者」を設定することが難しく、教員が代わりに子ども役を演じたり、人形を使った演習をしたりしていますが、リアリティに欠け、現場との乖離が生じています。

そこで前田先生は、AIとアバター技術を活用し、いつでも・どこでも・リアルに近い子どもとの関わりを練習できる教材「しゃべれるん」を開発するため、今回、クラウドファンディングに挑戦することになりました。

プロジェクト概要

1. プロジェクト名 ：AI教材で、小児看護の「コミュニケーションの壁」を乗り越えたい！

2. ページURL ：https://academist-cf.com/projects/402

3. 目標金額 ：100 万円（第一目標）

4. 募集期間 ：2025年10月29日（水）8時～2025年12月25日（木）17時

5. 資金使途 ：AI教材の制作費用など

6. 形式 ：寄付金控除型 / All or Nothing形式

※All or Nothing形式は、期間内に集まった支援総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が支援金を受け取れる仕組みです。

7. プロジェクト実行者 ：東海国立大学機構 岐阜大学医学部看護学科 前田由紀

本プロジェクトの詳細はhttps://academist-cf.com/projects/402をご参照ください。

募集ページ

（https://academist-cf.com/projects/402）