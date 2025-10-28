従業員総活躍サービスHumap【DX 総合EXPO2025秋 東京】に出展します

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一）の従業員総活躍サービスHumapは、2025年10月29日(水)～10月31日(金)に幕張メッセで開催される【DX 総合EXPO2025秋 東京】に出展します。

株式会社アスマーク ブースイメージ

Humapのブース【 1ホール 小間番号：S05-02 】では、在席管理ツール「せきなび」や ハラスメント＆コンプラ調査「CHeck」のアンケート画面などを実際にご覧いただけるデモ機をご用意してお待ちしております。

来場者特典 ～各サービス無料トライアルご提供～

- 在席管理ツール「せきなび」- ハラスメント防止「CHeck」- ES調査「ASQ」- サンクスカード「Smileボーナス」

【オンライン展も開催中】

ご来場が難しい方は、オンライン展でのご参加も可能です。

サービスの紹介だけでなく、人事・総務の皆様にお役立ちできるような資料や調査データも公開しております。

是非こちらもご覧ください。

・オンライン展URL

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370313/341881

開催概要

名称：DX 総合EXPO2025秋 東京

https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo



会期：2025年10月29日（水）～10月31日（金）10:00-17:00



会場：幕張メッセ（1～3・8ホール）



主催：DX 総合EXPO 実行委員会



「DX総合EXPO 2025秋 東京」は、デジタルトランスフォーメーション（DX）の最新動向とソリューションが集結する、日本最大級の総合展示会です。

人事・総務・経理、マーケティング・営業、経営企画、店舗運営など、あらゆる業務領域のデジタル化を支援する製品・サービスが一堂に出展します。会場では、最新ソリューションのデモンストレーションや導入事例の紹介、専門家によるセミナーなどを通じて、企業のDX推進を多角的に支援します。

当社サービスについて

アスマークの従業員総活躍サービス「Humap（ヒューマップ） 」

https://humap.asmarq.co.jp/



在席管理＆フリーアドレス管理ツール、サンクスカード、ES調査、ハラスメント対策、パルスサーベイ、人材派遣など、幅広いソリューションで貴社の課題を解決し、さらなる成長を後押しします。

株式会社アスマーク

代表取締役：町田 正一

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

電話番号 ：03-5468-5101

FAX番号 ：03-5468-5102

設立 ：2001年12月21日

資本金 ：151百万円（2024年11月末時点）

加盟団体 ：一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会

取得認証 ：プライバシーマーク（登録番号：12390094）

マーケットリサーチ製品認証規格（ISO 20252）