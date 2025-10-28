Rikkeisoftとミスミベトナム、製造業DX推進に向けた戦略的パートナーシップを締結

株式会社リッケイ

2025年10月28日

Rikkeisoft（本社：ベトナム・ハノイ、代表取締役社長：Dang Thai Hoa、以下「Rikkeisoft」）は、ミスミグループの一員である MISUMI Vietnam Co., Ltd.（本社：ベトナム・ハノイ市、代表取締役社長 渡辺 知宏、以下「ミスミ・ベトナム」）と、製造業分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を目的とした戦略的業務提携に関する覚書（MOU）を締結しました。

本覚書は、2025年10月10日に開催された「Rikkei Global Summit 2025」において締結されました。

本合意は、ベトナム製造業のデジタル変革における重要な節目であり、両社が培ってきた強みを融合することで産業革新を促進し、ベトナムと日本の双方に経済的・社会的価値を創出することを目指します。

両社の強みを活かした提携の3本柱：デジタル化・効率化・グローバル展開

ミスミ・ベトナムは、世界30か国以上で事業を展開するミスミグループの一員として、機械部品・金型・工場自動化分野において3,000を超えるブランドから3,000万点以上の製品を提供しています。

ベトナムでは、ミスミ・ベトナムがサプライチェーンの中核を担い、国内製造企業とグローバルネットワークをつなぐ役割を果たしています。

一方、Rikkeisoftは、2,000名を超えるエンジニアを擁するベトナムのテクノロジー企業です。

AI・データ分析・クラウド・ERPなどの分野で強みを持ち、「Go Global」戦略を推進しながら、IPOおよびグローバルテックグループとしての成長を目指しています。日本・米国・東南アジアにおける豊富なプロジェクト実績と、高い技術力を背景に、数百社にのぼる国際企業の信頼できる開発パートナーとして評価されています。

本覚書に基づき、両社は以下の3つの主要な柱に沿って協力を進めます。

代表者のコメント

- 製造・経営領域における包括的DXの推進ERP、業務自動化（RPA）、データ分析基盤などを導入し、経営と生産の最適化を図ります。- ソフトウェアおよびAI技術を活用した品質・生産性の向上Rikkeisoft技術力を活かし、品質管理の高度化とコスト削減を推進します。- グローバル顧客ネットワークの拡大両社のリソースとネットワークを共有し、多国展開可能な「Global-ready」ソリューションを共同開発します。（左：ミスミ・ベトナム 代表取締役社長 渡辺 知宏 氏 ／ 右：Rikkeisoft 上級副社長 兼 リッケイ 代表代表取締役社長 ブイ・クワン・フイ 氏）Rikkeisoft 上級副社長 兼 株式会社リッケイ 代表取締役社長 ブイ・クワン・フイ 氏

「ミスミ・ベトナムとの協業は、両社にとって成長機会を広げるだけでなく、ベトナム製造業のデジタル変革を推進する重要な一歩です。Rikkeisoftは、ミスミと共に実践的で持続可能なソリューションを構築し、国際的な発展と調和を目指してまいります。」

ミスミ・ベトナム 代表取締役社長 渡辺 知宏 氏

「Rikkeisoftの技術力と革新への姿勢を高く評価しています。本協業により、ミスミ・ベトナムはデジタルトランスフォーメーションを加速させ、グローバル市場でのビジネスチャンスを拡大できると確信しています。今後、より深く、より効果的なパートナーシップを築くための礎となるでしょう。」

協業の波及効果 ― 製造業DXを起点に産業全体の競争力を強化

ミスミ・ベトナム 代表取締役社長 渡辺 知宏氏が、Rikkeisoftとの協業について語る。

今回の協業は、単なる二社間の提携にとどまらず、ベトナムの製造業およびテクノロジー産業全体に波及効果をもたらすことが期待されています。両社の強みであるテクノロジーと産業オペレーションの融合により、業務自動化・データの可視化・コスト最適化を実現し、「スマート製造」時代における競争力の向上を後押しします。

また、Rikkeisoftのテクノロジー分野における専門性と、ミスミグループの産業オペレーションに関する豊富な経験が融合することで、より効果的なデジタル化ソリューションの創出が可能になります。この取り組みを通じて、両社は「スマート製造」時代に不可欠な業務効率化と生産性向上を加速させていきます。

戦略的提携の連鎖 ― 「Go Global」への歩みを支える基盤

本提携は、Rikkeisoftが掲げる「Go Global」戦略の一環でもあります。

Rikkeisoftは今回のミスミ・ベトナムとの提携に加え、Rikkei Global Summit 2025において、東京証券取引所（TSE）、Tsunagu Group Holdings、Evo Ventures、VPBank、立命館大学、ハノイ工科大学、Entropy Team、H3Techなど、国内外の戦略的パートナーとも協定を締結しました。

これらの連携を通じ、「コンサルティング × 製品 × テクノロジーソリューション」を融合したエコシステム構築を推進し、ベトナム発の技術と知見を世界へ広げ、産業と社会の双方に持続的な価値を生み出していきます。

今後も、Rikkeisoftは多様なパートナーとの連携を通じて、アジア発のグローバルDX推進を加速していきます。

Rikkei Global Summit 2025で、Rikkeisoftと戦略的協定を締結した各パートナー企業。

Rikkeisoftは、ベトナム発のテクノロジー企業としての信頼と技術力、そして持続的なビジョンをもって、ベトナムの知恵と技術を世界へ発信し、アジアからグローバル社会への貢献を続けてまいります。

