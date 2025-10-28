¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡õ½ÐÅ¸¡Û²Æì¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¤¥ó¥·¥çー2025
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¡¢¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢
¡Ö²Æì¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¤¥ó¥·¥çー2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß»ö¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤«¤È¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥Ó¥ó¤ä±ßÃì¤Ë°õºþ¤·¤¿¤¤¤±¤É¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
¡¦¸Ç¤¤¥¤¥ó¥¯¤È½À¤é¤«¤¤¥¤¥ó¥¯¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
¡¦¥ìー¥¶ー¤Î¥áー¥«ー¤´¤È¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦DTF¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¡©
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï²¿¸Î¸Ç¤¤¥¤¥ó¥¯¤¬É¬Í×¡©
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤ªÇº¤ß»ö¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò²ò·èÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯10·î28Æü(²Ð)¡¡10:00~17:00
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¡¡10:00~17:00
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¡Öº£¤Î»þÂå¤òÆÍ¤¿Ê¤àÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥°¥Ã¥ºÀ½ºî²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤Ø¤ÎÈë·í¡¦ÈëÏÃ¡£¡×
¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢À®¸ù»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡×
¡ÚÆâÍÆ¡Û～¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Î»öÎã¾Ò²ð～
2014Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀßÎ©¡£»ÅÆþ¤ìÄÌÈÎÈÎÇä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ö¶È¤Ï°õºþµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼õÃíÀ¸
»º¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¡¡
¤½¤Î¸å¡¢BtoB²·»ö¶È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Ø¤È»ö¶È³ÈÂç¡£°õºþµ¡³£ÀßÈ÷60Âæ¡£
½¾¶È°÷¿ô100Ì¾¡£Ç¯¾¦31²¯¡£¡¡
10Ç¯´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ëµ¡³£¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤ÎÈëÏÃ¡£
¡Ú¹Ö»Õ¡Û ¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÎØ Ä¾Ç· »á¡¢¼¹¹ÔÌò°÷ ¶â¸÷¡¡½ÓÅµ¡¡»á
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅÆü»þ¡Û
2025 Ç¯10 ·î28 Æü
13¡§30～15¡§00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
²Æì»º¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¡¡304 ¸¦½¤¼¼¡ÊÃæ¡Ë¡¡( Äê°÷40 Ì¾)¡¡
²Æì»º¶È»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÁí¹ç°ÆÆâ
¢©901-0152 ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô»ú¾®Ï½1831ÈÖÃÏ1
£Ô£Å£Ì¡§098-859-6234
£Æ£Á£Ø¡§098-859-6230
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£