ENTJ（指揮官）にアンケート調査！性格や相性のいい・悪いタイプの特徴を解明

株式会社アイベック

ENTJ（指揮官）は、日本人のなかで希少な存在といわれています。

MBTI診断で「ENTJ（指揮官）」に分類されると、特別な気分になれるでしょう。

また、自分にはどんな特徴があるのか、詳しく知りたくなる人が多いはずです。

今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、ENTJ（指揮官）タイプの成人男女200人にアンケート調査を実施しました。

ENTJ（指揮官）の性格や相性のいいタイプ・悪いタイプについて紹介します。

気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

引用元：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/entj-questionnaire/

※1：2024年6月時点

1.ENTJ（指揮官）とは

ENTJ（指揮官）は、優れたリーダーシップの持ち主です。

将来の展望を明確に描くことができ、目標達成に向けて行動する力を持ち合わせています。

複雑な状況でも論理的に分析し、効率的な戦略を立てて突き進めるところが強みです。

一方で、ENTJ（指揮官）は他人の感情や意見を軽視する傾向があり、ときには冷徹と見なされることがあります。

支配的な態度をとりがちなので、人と接するときは注意が必要でしょう。

また、自身の考えに固執してしまうような、柔軟性に欠ける一面もあります。

2.「ENTJ-A」と「ENTJ-T」の割合に大きな差は見られない

ENTJ（指揮官）は、「ENTJ-A（自己主張型）」と「ENTJ-T（慎重型）」の2種類に分けられます。

大まかな特性は同じですが、考え方や行動にそれぞれ微妙な違いがあるのです。

ENTJ（指揮官）と診断された成人男女200人に、自分はどちらのタイプだと思うか尋ねてみたところ、ENTJ-A（自己主張型）の方がわずかに多い結果となりました。

とはいえ、ほぼ半々で大きな差は見られません。

この2つのタイプには、以下のような違いがあります。

2-1.ENTJ-A（自己主張型）

ENTJ-A（自己主張型）は、自信に満ちたリーダータイプです。

決断力があり、困難な状況でも冷静さを保ちながら対処できます。

社交性が高いため、周囲の人を巻き込みながら目標に向かうのが得意です。

一方で、自分の意見を押し通して支配的になったり、他人の感情を無視したりするところが欠点として挙げられます。

周囲への思いやりを持つことで、さらなるリーダーシップを発揮できるでしょう。

2-2.ENTJ-T（慎重型）

ENTJ-T（慎重型）は、じっくりと物事を考えてから決断を下すリーダータイプです。

完璧主義者なので、自己評価に厳しい一面があります。

また、周囲の意見や状況にしっかりと配慮できるため、仲間からの信頼を得やすいでしょう。

弱点は、他人の評価を気にしすぎたり、ストレスを感じやすかったりするところです。

精神的にいいバランスをとれれば、思慮深いリーダーとして活躍できるでしょう。

3.ENTJ（指揮官）はどんな性格をしている？

ENTJ（指揮官）と診断された成人男女200人に、自分をどんな性格だと思うか尋ねたところ、最も多かった回答は「完璧主義で自分にも他人にも厳しい」でした。

次いで、「決断力と実行力がある」、「目標達成に向けて計画を立てることが得意」となっています。

上位の回答から、ENTJ（指揮官）にはリーダーとしての素質がうかがえるでしょう。

続いては、このアンケート結果をもとに、ENTJ（指揮官）の性格について紹介します。

3-1.完璧主義で自分にも他人にも厳しい

ENTJ（指揮官）は理想が高く、自分にも他人にも厳しい一面があります。

目標を達成するためには妥協を許さないので、人によってはプレッシャーを感じてしまうことがあるでしょう。

完璧を求めて高圧的な態度をとれば、人間関係の悪化を招きかねません。

良好な関係を築くためには、自分の考えを丁寧に伝え、他人の意見を尊重することが大切です。

常に傾聴を意識すれば、周囲の人がついて行きたいと思える先導者になれるでしょう。

3-2.決断力と実行力がある

決断力と実行力を持ち合わせるENTJ（指揮官）は、さまざまな環境のなかで成果を出すことができます。

問題が生じた際には、冷静に状況を見極めて、迅速に解決策を導き出すことができます。

決断を下したらすぐに行動に移せるため、時間を無駄にすることはありません。

論理的な考え方をしているので、同僚や友達からの納得も得やすく、頼りになる存在として見られることが多いです。

3-3.目標達成に向けて計画を立てることが得意

ENTJ（指揮官）は物事を大局的に捉え、長期的な視点から戦略を立てることが得意です。

今後起こり得るリスクを予測して、対策を考えながら緻密な戦略を練ります。

難題に直面しても状況を多角的に分析して、最適な手段を見つけることができるでしょう。

目標達成に向けて情熱を注げるENTJ（指揮官）は、大きな成果を生み出せる存在です。

彼らの戦略的な思考力は、ビジネスシーンで大きな武器となります。

4.ENTJ（指揮官）と相性がいい性格タイプ

ENTJ（指揮官）と診断された成人男女200人に、どんな人と一緒にいると居心地がいいか尋ねてみました。

アンケート調査の結果、「ENFJ（主人公）」「ISFJ（擁護者）」「INTP（論理学者）」が上位にランクインしています。

リーダー気質のあるENTJ（指揮官）は、似たような思考の持ち主や気配りができる人と相性がいいようです。

ここからは、ENTJ（指揮官）と相性のいい性格タイプについて紹介します。

4-1.ENFJ（主人公）

ENTJ（指揮官）とENFJ（主人公）は、非常にいい相性です。

両者はアルファベットが3つ同じで、似たような性格をしています。

会話をしていくなかで意気投合し、自然と仲良くなれるでしょう。

お互いリーダー気質があるので、辛い境遇を理解し合える点も、相性がいい理由です。

ENTJ（指揮官）とENFJ（主人公）は衝突せず、長く良好な関係を築くことができます。

4-2.ISFJ（擁護者）

ISFJ（擁護者）は、周囲のために尽くすことに喜びを感じるタイプです。

穏やかな性格で他人の意見を尊重するため、人間関係のトラブルはほとんど起こりません。

そんなISFJ（擁護者）とENTJ（指揮官）は、お互いの強みと弱みを補い合える関係です。

リーダーシップがあるENTJ（指揮官）は、ISFJ（擁護者）のサポート力に助けられます。

一方で、ISFJ（擁護者）は、ENTJ（指揮官）の圧倒的な牽引力に惹かれるでしょう。

4-3.INTP（論理学者）

論理的思考力に優れたENTJ（指揮官）とINTP（論理学者）は、お互いに新しいことへの探究心が強く、相性も良好だといえます。

外向型と内向型という違いはあるものの、議論を交わせば有意義な時間を過ごせるでしょう。

ENTJ（指揮官）の実行力は、INTP（論理学者）の斬新なアイデアを現実に変え、大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

一方で、知識欲の高いINTP（論理学者）は、ENTJ（指揮官）の判断を支えてくれるので、信頼できる相談相手にもなるでしょう。

5.ENTJ（指揮官）と相性が悪い性格タイプ

ENTJ（指揮官）と診断された成人男女200人に、どんな人と一緒にいると居心地が悪いか尋ねてみました。

アンケート調査の結果、「ISTP（巨匠）」「ISFP（冒険家）」「INTJ（建築家）」が上位にランクインしています。

リーダーシップのあるENTJ（指揮官）は、協調性がないタイプとはあまり相性がよくない傾向があります。

独立心が強かったり、自由奔放だったりする人とは衝突する可能性が高いでしょう。

ここでは、ENTJ（指揮官）と相性が悪い性格タイプについて紹介します。



5-1.ISTP（巨匠）

ENTJ（指揮官）とISTP（巨匠）は、価値観や行動スタイルが違うので、相性が悪いことが多いです。

職人気質なISTP（巨匠）は、1人で黙々と集中して作業することを好みます。

組織の秩序を重視するENTJ（指揮官）は、マイペースな人を簡単に受け入れられません。

そのため、ISTP（巨匠）が単独で行動すると、過度な干渉や指摘をしてしまいがちです。

ISTP（巨匠）は束縛を嫌うので、ENTJ（指揮官）と衝突を繰り返す可能性があります。



5-2.ISFP（冒険家）

ISFP（冒険家）は、直感的に行動することが多く、計画を立てるのが苦手な傾向があります。

「自由に生きたい」という願望が強いので、スケジュールに縛られることを嫌います。

そのため、計画的に物事を進めたいと考えるENTJ（指揮官）とは、根本的な価値観が異なることが多いです。

両者のアルファベットがすべて違うことからも、相性の悪さがうかがえます。

ENTJ（指揮官）とISFP（冒険家）が議論を交わすと衝突が頻繁に起こり、一緒にいるだけでストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

5-3.INTJ（建築家）

ENTJ（指揮官）とINTJ（建築家）は、アルファベットが3つ同じなので、一見すると相性がいいように感じるかもしれません。

しかし、両者には外向型と内向型という違いがあり、それが対立関係を生む原因になる可能性があるのです。

ENTJ（指揮官）は積極的にアクションを起こすタイプで、INTJ（建築家）は慎重に物事を進めるタイプといえます。

論理的なところは共通しているものの、スピード感やコミュニケーションのとり方が異なるので、実際は相性がよくないのです。

お互い自分の考えに絶対的な自信を持っているため、議論をしても平行線を辿る可能性があります。

6.ENTJ（指揮官）の人はストレスを適度に発散しよう！

完璧主義なENTJ（指揮官）は、物事に対して全力で突き進むので、知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでしまう傾向があります。

とくに、物事が計画通りに進まないときや、周囲の人が期待に応えてくれないときに、強い不満を感じることが多いでしょう。

そのストレスを和らげるためには、信頼できる仲間に相談することが効果的です。

また、趣味に没頭したり好きな音楽を聴いたりするなど、意識的にリラックスする時間を持つと精神が安定しやすくなりますよ。

心身ともにリフレッシュして、ENTJ（指揮官）の強みであるリーダーシップをより健全な形で発揮してくださいね。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：MBTIテストで「ENTJ」と診断された成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年9月3日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/entj-questionnaire/



ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/@user-bf7rz9oh5r

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/