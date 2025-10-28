国際的なパッケージデザイン賞「Pentawards2025」受賞に関するお知らせ

株式会社T3デザイン

株式会社T3デザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪口祐紀子）は、国際的に権威あるパッケージデザイン賞「Pentawards（ペントアワード）2025」において、「果装」がゴールド賞を受賞いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

受賞作品「果装」

受賞カテゴリ：Professional conceptual work - Food

受賞内容：ゴールド賞

デザイナー：田所 睦

１．Pentawardsの概要と授賞理由

Pentawardsは、2007年に設立されたパッケージデザインに特化した国際的なデザインコンテストの1つです。毎年、60か国以上から2,000点以上の作品が集まり、様々な分野の世界的な専門家によって審査が行われます。このコンテストは、「飲料」「食品」「ボディ・健康及び美容」などの８部門に分類され、優れたデザインに賞が与えられます。

T３デザインの受賞作品「果装」は、その「デザインの品質」と「創造性と革新性」が高く評価され、今回初めての受賞を果たしました。

Pentawards URL：https://pentawards.com/live/ja/page/home

●作品のコンセプトとデザイナーのコメント

［コンセプト］

それぞれの果実の個性としての“いびつさ“を受け入れ、独自の形に合わせた紙で包む一点もののパッケージ

［デザイナーのコメント］

果物の不完全さや不揃いな形を個性の表現として受け入れ、普段ははじかれてしまう果実たちに新たな価値を与えるデザインです。日本各地の農家から集められた不揃いな形の果実たちを、それぞれの形に合わせた古い本や雑誌の再利用紙で丁寧に包みます。果実ごとに選ばれた鮮やかなタグが、遊び心とブランドの統一感を添えます。まるでオーダーメイドの衣服を仕立てるように、優しく丁寧なこのアプローチは、温かさや思いやり、そして持続可能性の精神に満ちたパッケージ体験を生み出します。

■T３デザインとは

株式会社T３デザインは、パッケージデザインを中心に、ブランディングや販促物のグラフィックデザインなどを手掛け、「iFデザインアワード」や「グッドデザイン賞」、「Topawards Asia」などの著名なデザイン賞を多数受賞した実績をもつデザイン会社です。

URL：https://t3design.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社T３デザイン

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：猪口 祐紀子

本社：東京都渋谷区渋谷3-28-13渋谷新南口ビル6階

URL：https://t3design.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社T３デザイン

TEL： 03-5468-9413