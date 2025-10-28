英国の名窯スポードから「イタリアンシリーズ」の復刻カラー登場

ノーブルトレーダース株式会社

英国陶磁器の名門スポード（Spode）から「イタリアン（Italian））シリーズ」の新色が登場。日本販売代理店を務めるノーブルトレーダース（株）の直営店、オンラインショップ「ル・ノーブル」で販売が開始されました。

ル・ノーブルは、世界の一流ブランド洋食器から日本の伝統工芸品まで、厳選されたテーブルウェアを幅広く取り扱うセレクトショップです。

「ヘリテージ グリーンイタリアン～Heritage Green Italian～」 日本初上陸

名窯スポードは1770年の創業以来、英国を代表するブランドとして数々のロングセラーを生み出してきました。その歴史の中で、1816年に発表されたコバルトブルーの「ブルーイタリアン」は、スポードのアイコニックシリーズとして世界中で愛されているベストセラーです。

スポードのアイコニックシリーズである「ブルーイタリアン」アーカイブカラー「グリーン」が復刻

今回、復刻されたのは1833年に発表されたアーカイブカラー「グリーン」。時代を超えて愛されるデザインに、自然や再生を象徴する深みのある緑をまとわせることで、テーブルにブルーとは違う印象を与えます。温かみのあるニュートラルカラーや鮮やかなアクセントとも合わせやすく、クラシックにもモダンにも調和する汎用性を備えています。

製造はすべて英国ストーク＝オン＝トレントの自社工場で行われ、最高品質の陶土を使用。熟練職人による22工程を経て、伝統的な技術と現代的な美意識を融合させた製品を生み出しています。

グリーンイタリアン アイテム

ティーカップ＆ソーサー 6,600円プレート15/20/27cm 3,630円～マグ 3,850円ティーポット 27,500円クリーマー 7,700円シュガー 12,650円

＊表示は税込み

クリスマス限定コレクションも同時発売

今年のクリスマス限定コレクション 、ブルーイタリアンクリスマスツリーも同時発売。

伝統のブルーイタリアンを基調に、クリスマスならではのモチーフを取り入れた特別なデザインは、クラシカルなブルーにホリデーシーズンの華やぎが加わります。

家族や友人と囲む特別なひとときを、美しく演出するだけでなく、大切な方への贈り物にも最適です。冬だけの特別なシリーズで、心あたたまるクリスマスをお過ごしください。

クリスマス限定コレクション「クリスマスツリー」アイテム

Spode（スポード）について

洗練されたストライプでエレガントなテーブルを演出する「ステッカート」。チャージャープレートとして活躍できるスポードの象徴的なクリスマスツリーモチーフがブルーイタリアンの縁取りと織り交ぜられているプレート 20cm 3,850円 / 27cm 4,620円マグカップ 4,180円

1770年、英国ストーク＝オン＝トレントで創業した Spode は、英国陶磁器を代表するブランドとして、英国の陶磁器産業に革新をもたらしてきました。

1816年に発表された「ブルーイタリアン」は現在も生産が続くロングセラーであり、1938年に誕生した「クリスマスツリー」と並び、世界中の家庭で愛され続けています。伝統に根ざしながらも現代的なデザインを取り入れるスポードの精神は、250年以上にわたり継承されています。

現在はポートメリオングループの一員として、歴史と革新を融合させた美しい陶磁器を世界中に届けています。

■販売店舗

【ル・ノーブル実店舗】

銀座店・四条店・ディアモール梅田店・神戸三宮店

【ル・ノーブルオンラインショップ】

HP ： https://www.le-noble.com

商品URL: https://www.le-noble.com/d/s/sm.php?mk=014

■本件に関するお問い合わせ

ノーブルトレーダース株式会社（ポートメリオン 日本販売代理店）

担当：坪庭/米山

E-mail：sales@le-noble.com