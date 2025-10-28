いちご飴専門店「 Strawberry Fetish 」から新業態が登場。“本格いちごドリンク”がプラスされた『 Strawberry Fetish +』

グッドアイディアカンパニー株式会社

フライドサンドイッチ専門店「SANDO LAB TOKYO」、わたあめ専門店「TOTTI CANDY FACTORY」など全国28店舗を原宿竹下通り、SHIBUYA109渋谷、沖縄の国際通りをはじめとした様々な観光立地で運営するGOOD IDEA COMPANY株式会社（ 代表取締役：竹森 俊彦) は、いちご飴専門店「 Strawberry Fetish 」に本格いちごドリンクをプラスした「 Strawberry Fetish+ 」を 10月31日（ 金 ）よりリニューアルオープンする三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYにオープンすることをお知らせ致します。

■気軽に楽しめる本格いちごドリンクをプラスした「 Strawberry Fetish+ 」

2019年のオープン以来、全国21店舗で観光地やテーマパークを中心に「いちご飴」をお楽しみいただいてきた「Strawberry Fetish」が、ブランド初となる本格いちごドリンクを揃えた新スタイルの店舗をオープン致します。「いちごドリンクがとってもおいしいお店」をテーマに、いちごの新しい表現を追求。「いちご飴」だけでなく「飲むいちご」まで味わえるいちごスイーツブランドとして体験価値をさらに広げていきます。見た目の可愛さはもちろん、香り、果実感、ジューシーな味わいにこだわった日常の中でちょっと気分が上がる“ご褒美ドリンク”をぜひお楽しみください。

■メニュー紹介

見た目も味わいも楽しめる本格いちごドリンク。赤と白がマーブル状に重なる「濃厚いちごミルクスムージー」は、果肉たっぷりのいちごソースと生クリームが織りなす贅沢なご褒美ドリンク。さらに、"ららぽーとTOKYO-BAY限定"としてオープン記念に発売する、雪のようなクリームといちごアイスをのせた「スノードーム・ストロベリー」は、ナタデココの食感が弾む、心ときめく一杯です。フレッシュ、スムージー、ミルク、ソーダなど幅広いラインアップで、季節限定メニューも順次展開していきます。

・いちごドリンクメニュー

スノードーム・ストロベリー 800円100%いちごジュース+ 650円濃厚いちごミルク+ 650円100%いちごスムージー 800円濃厚いちごミルクスムージー 750円たっぷり生いちごソーダ 700円生いちごレモンスカッシュ 650円

・いちご飴メニュー

いちご飴 ショート 500円いちご飴 ロング 750円いちごぶどう飴グリーン 650円いちごぶどう飴 650円ぶどう飴グリーン 450円

■店舗情報

Strawberry Fetish+（（ストロベリーフェチプラス）） ららぽーとTOKYO-BAY店

住 所：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館3Fフードコート

営業時間：施設営業時間に準ずる

電話番号：047-404-2930

会社URL： https://goodideacompany.jp/