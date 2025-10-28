ネットスターズと業務提携締結

ピーディーシー株式会社

デジタルサイネージソリューション事業、コンテンツ配信事業を行うピーディーシー株式会社(本社：港区、代表取締役社長 田中 真吾、以下「当社」)は、キャッシュレス決済サービスおよびそれに関連するDXサービスを手掛けるフィンテック企業、株式会社ネットスターズ（東京都中央区 代表取締役：李 剛、以下「ネットスターズ」）と業務提携したことをお知らせします。

当社は商業施設、公共施設、交通、店舗等、国内最大級のデジタルサイネージのシステムインテグレーション実績を有し、デジタルメディアのコンテンツ管理プラットフォーム「OneGATE（ワンゲート）※.1」を保有しております、ネットスターズはセルフオーダーシステム「レジレスプラットフォーム※.2」を、多くの飲食業、小売業の店舗を中心に提供をしております。

本提携により、当社はフードコートやレストラン街を運営されるお取引先様を中心とした、多くの施設に対し、これまでのサイネージ運用に加え、セルフオーダーソリューションの導入提案を積極的に取り組んでまいります。それにより来館者の利便性を高め、施設内での体験をより快適なものにするとともに、商業施設が従前抱える「人手不足」や「ピーク時の混雑とお客様の離反によるテナント売上の機会損失」といった課題の解決を目指してまいります。

サービス提供イメージ導入メリット

また、両社のアセットを活かし、当社はセルフオーダーソリューション、ネットスターズはデジタルサイネージソリューションと提案・導入人材の強化が可能になることで、これまでにない新たな市場の開拓、サービス創出を目指す取り組みも行ってまいります。

※.1「OneGATE（ワンゲート）」とは（PDC開発・運営）

社内に散在しているコンテンツやデータを集約し、WEBやデジタルサイネージなどの自社メディアの運用を強化します。コンテンツ配信・メディア管理・APIデータ連携・分析のスマートな運用を実現するメディアプラットフォーム。それがOneGATEです。 URL：https://www.1gate.jp/

※.2「レジレスプラットフォーム」とは（ネットスターズ開発・運営）

店舗のレジ、カウンター業務を省人化、省力化するためのプラットフォーム。機能や端末を自由に組み合わせ、店舗のオペレーション、形態に合わせ最適なプロダクトを提供が可能です。

当社は今回の業務提携を通じ、今後もリアルの場におけるデジタルソリューションのプロフェッショナル企業として、顧客企業とその先の生活者にとって、価値のあるソリューションの創出を主導してまいります。

■ピーディーシー概要

社名 ：ピーディーシー株式会社（英文表記：PDC Co., LTD.）

所在地 ：東京都港区赤坂2-23-1

設立 ：2001年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 田中 真吾

事業内容 ：デジタルサイネージソリューション事業

：コンテンツ配信事業

：コンテンツ制作編集事業

：マーケティング、効果測定事業

■ネットスターズ会社概要

社名 ：株式会社ネットスターズ（英文表記：NETSTARS Co.,Ltd.）

所在地 ：東京都中央区八丁堀3丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル3F

設立 ：2009年2月12日

代表者 ：代表取締役社長CEO 李 剛

事業内容 ：フィンテック事業

＜本リリースに関するお問合せ先＞

ピーディーシー株式会社 事業戦略部

TEL：03-5575-2510

https://www.pdc-ds.com/contact