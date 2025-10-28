茅ヶ崎発 “マイクロプラスチック問題”をもっと身近に。 観光・環境・地元をめぐる、新しい地域循環プロジェクトを開催。

meguru -low waste shop-

神奈川県茅ヶ崎市を拠点に活動する「meguru low waste shop」（代表：高沢江里子）は、

“マイクロプラスチック問題”という地球規模の課題を、「楽しんで、できることから始める」をテーマに、今年秋、2つの新しいプロジェクトを開催します。

茅ヶ崎市の海岸で拾われたマイクロプラスチック

ひとつは、市民や観光客が参加できる清掃・循環イベント「マイクロプラスチック Week 2025」、

もうひとつは、マイクロプラスチックをテーマとした2作品の映画上映。

meguruは、茅ヶ崎発の洗剤類量り売りとエシカルグッズ専門店として全国に6店舗を展開。

“真面目すぎない地域貢献”を信条に、自然や人とのつながりを大事にした事業や企画を数々実施。

その活動が評価され、

2024年には講談社主催の『FRaU SDGs AWARD 2024-2025』金賞を受賞しました。

https://gendai.media/articles/-/141775

なお、『マイクロプラスチック Week 2025』に関しては、道の駅湘南ちがさきを運営する

「株式会社ファーマーズ・フォレスト茅ヶ崎支店」が取り組んでいる観光庁の地域観光魅力創造事業

の一環として開催するものです。

■なぜ茅ヶ崎でマイクロプラスチック軸のプロジェクトを行うのか？

茅ヶ崎は自然と文化が調和する街でありながら、海岸へのマイクロプラスチック漂着量が県内でも多い

地域です。本プロジェクトはこの課題をきっかけに、「環境・観光・地域へ好循環がめぐる」ことを目指し編み出された新しい取組です。「自然と街の循環を豊かにしていく」そんな“ポジティブな連鎖”を

生み出していきたく、地元の方はもちろん、市外から訪れる方々のご参加も大歓迎です。

訪れる人も、暮らす人も、一緒にこの街の美しさを“めぐらせていく”プロジェクトとしていきたく考えております。

■『マイクロプラスチック Week 2025』開催概要

期間：2025年11月2日（日）～11月9日（日）

主催：株式会社ファーマーズ・フォレスト茅ヶ崎支店／主管：meguru low waste shop

／後援：茅ヶ崎市・茅ヶ崎市観光協会

海岸に漂着するマイクロプラスチックは、世界共通の環境問題です。

「マイクロプラスチック Week」は、この問題を、より身近に、楽しみながら取り組んで頂くための

ビーチクリーンイベントで環境保全を軸に、地元経済にも循環を生み出すプロジェクトとなっております。

マイクロプラスチックWeekの循環図

参加者は、期間中好きなタイミングで海岸清掃に参加し、拾ったマイクロプラスチックを市内の協賛店舗に設置された回収BOXへ持参。

店舗によっては特典が用意されているため、参加者はお得に店舗サービスを受けることも出来、店舗に

とっては集客のきっかけとなります。

回収されたマイクロプラスチックは、アップサイクルブランド「カエルデザイン」の手によって、

様々な障がいを持つ人たちとともにイヤリングなどのアクセサリーへと生まれ変わります。

これらは茅ヶ崎に戻って来て販売され、売上の一部は、海や川の環境保全活動を行う非営利NGOに

寄付されております。

さらに、今年完成した「道の駅 湘南ちがさき」とも連携。

道の駅のアプリである、周遊手形「縁(えにし)」にマイクロプラスチック回収BOX設置店は

1年間無料掲載が可能。認知・集客獲得のコンタクトポイントを創出いたします。

*周遊手形「縁(えにし)」の詳細はこちら

https://m-shonanchigasaki.com/facility/

■ドキュメンタリー映画『プラプラしようぜ！』上映概要

上映日時：2025年11月29日（土）茅ヶ崎市民文化会館 *その他全国上映予定

主催：meguru low waste shop／制作：57inc.

後援：株式会社ファーマーズ・フォレスト茅ヶ崎支店

本作は、世界で高い評価を得ている環境ドキュメンタリー

『マイクロプラスチック・ストーリー ～ぼくらが作る2050年～』（各国映画祭で多数受賞）と

同時上映いたします。

映画『マイクロプラスチック・ストーリー ～ぼくらが作る2050年～』

『プラプラしようぜ！』は、より日本の現実に寄り添った形で「茅ヶ崎」を舞台に新たに制作された

ショートドキュメンタリー映画です。

映画『プラプラしようぜ！』

義務的に環境問題に向き合うのではなく、楽しいことを行っていた結果「環境に良いこと」であった取組や、関わる人々に起こるポジティブな循環を伝えている。

映像トーンは、従来の環境ドキュメンタリーにはなかったコメディタッチと温かみを融合。

世界のトップ戦線で活躍しているヘビーメタルドラマーCHARGEEEEEE...（Omega Dripp 等）が

友情出演していることや、茅ヶ崎人の逞しさを表現したオリンポス16闘神の「HAMAORI」が挿入歌とされていることも作品テーマの重要な要素。

環境問題から音楽、カルチャーが交差する異色の構成で、ジャンルを越えた人々の共感を誘います。

▼映画『プラプラしようぜ！』予告編ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=qCxC1WFV7nc

「真面目すぎない地域貢献活動」を大切にしてきたmeguruらしいアプローチで、

環境課題への“参加のハードル”を下げることを目指しています。

茅ヶ崎を含む全国の上映日程は以下となります。

11月15日、16日 岐阜県各務原市

11月16日 神奈川県小田原市

11月29日 神奈川県茅ヶ崎市

11月29日 北海道札幌市

11月29日、30日 沖縄県国頭郡伊江村（伊江島）

11月30日 北海道石狩市

11月30日 山梨県北杜市（八ヶ岳）

12月6日 岡山県倉敷市

12月6日 新潟県胎内市

■meguru low waste shopについて

全国８箇所で上映予定

“マイクロプラスチックを生まない店”をコンセプトに、洗剤の量り売りとエシカルグッズを販売。

神奈川県茅ヶ崎市を拠点に、全国6店舗を展開。

環境・地域貢献で大事なのは、「町に住む私たち一人一人の主体性」と考え、

人々の主体性が刺激されるような様々な企画・イベントなどを開催・発信している。

公式Instagram：https://www.instagram.com/meguru_low_waste_shop/

