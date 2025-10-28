スポンジケーキ売上 国内No.1※のサンラヴィアンから猫ブームに新提案！作って楽しい・食べて美味しい♪おうちで“ネコ”レーション🐾『ねこのスポンジケーキ』 新発売

株式会社サンラヴィアン

株式会社サンラヴィアン（本社：岡山県浅口郡里庄町、代表取締役：占部守弘）は、ご家庭で簡単にケーキ作りを楽しめる、新商品「ねこのスポンジケーキ（プレーン／チョコレート）」を2025年11月1日（土）より全国のスーパーマーケットおよび自社オンラインショップで発売いたします。

サンラヴィアンのスポンジケーキは、開封してすぐに使える2枚スライス済み仕様や、しっとりとした口どけの良さが支持され、発売から30年以上、多くのお客様にご愛顧いただいております。

本商品は、そんなサンラヴィアンの看板商品「スポンジケーキ」を、かわいらしい猫の形にアレンジした新たなご提案。近年の猫ブームの影響で、猫は可愛らしさと癒しを兼ね備えた身近な存在として、多くの人に愛されています。そこで当社は、誰もが親しみやすく、見た目のかわいさでも楽しめる猫の形をスポンジケーキに採用いたしました。

ぜひ作って楽しい、食べて美味しい、おうちで”ネコ”レーションをお楽しみください。

■猫ブーム×おうち時間＝思い出に残るスイーツ体験

猫をテーマにした商品やコンテンツが次々と登場する中、サンラヴィアンは“猫スイーツ×体験”という新しい切り口をご提案いたします。家族や友人と一緒に作って食べて楽しめる、体験型商品として開発しました。

■商品特徴

「ねこのスポンジケーキ」は、かわいい猫の形をした手作りデコレーション用スポンジケーキ。しっとりやさしい味わいの【プレーン】と、香り豊かな【チョコレート】の2種類を展開いたします。ホイップクリームやチョコペン、フルーツなどのお好きな材料を組み合わせて、誰でも簡単・手軽にケーキ作りをお楽しみいただけます。

■ スポンジケーキ売上 国内No.1（※自社調べ）の信頼と実績

サンラヴィアンのスポンジケーキは、発売以来30年以上にわたり、多くのご家庭で親しまれてきました。その品質の高さは、モンドセレクションをはじめとする国際的な品評会での受賞歴にも表れており、国内外で高く評価されています。

商品概要

● 商品名 ねこのスポンジケーキ プレーン／チョコレート

● 発売期間 2025年11月1日（土）～2026年4月30日(木)

● 販売価格 プレーン：530円（税抜）

チョコレート：550円（税抜）

● 消費期限 常温40日

● 販売場所 全国のスーパーマーケット・生協・

自社オンラインショップなど

(https://sunlavieen.com/)

※北海道を除く。また、販売エリアでも一部取り扱いのない店舗がございます。

会社概要

1980年広島県福山市鞆の浦で鉄工業から菓子製造業へと転身、現在岡山県里庄町に2つの工場を構える洋菓子メーカーです。長年にわたり愛され続けているフルーツケーキやベルギーワッフル、そして国内シェアNo.1の手作りデコレーション用スポンジケーキなど、数々のオリジナル商品を提供しています。

サンラヴィアンは「キチンとした商品を、キチンと誂え、キチンとお届けする」という企業理念のもと、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

●会社名 株式会社サンラヴィアン

●所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄3920

●代表取締役 占部 守弘

●現業設立 1980年（昭和55年）

●事業内容 洋菓子・和菓子及びパンの製造及び販売

●会社H P http://www.sunlavieen.co.jp/

お客様からのお問い合わせ先

電話：0120-34-4771（土日祝・年末年始を除く月～金曜日 9:00～17:00）

メール：info@sunlavieen.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サンラヴィアン 担当者：管理本部 総務部 南

電話：0865-64-4771 メール：m-minami@sunlavieen.com