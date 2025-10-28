アイディルートコンサルティング、EdgeTech+ 2025に協賛出展

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：石川 耕、以下：IDR） は、2025年11月19日（水）から21日（金）まで、パシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」（主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会）に協賛出展いたします。

本展示会では、「DXとサイバーセキュリティで共に未来を創る」をテーマに、以下のソリューションを中心に展示を行います。

出展内容

▼セキュリティコンサルティングサービス

企業のセキュリティ体制を根本から支援するコンサルティングメニューを紹介。

法規制対応やリスク評価、体制整備など、上流工程から支援します。

- CRA対応支援コンサルティングサービス改正サイバーセキュリティ関連法（CRA）に対応するためのリスク評価・体制整備を支援。製造業を中心に、設計・開発段階からのセキュリティ組込みを実現します。

▼セキュリティソリューション導入支援

IDRがご提案可能なソリューションの一覧をご案内します。

製造業のお客様に親和性の高いもの、昨今のトレンドや課題解決を実現するセキュリティソリューション導入を支援いたします。

開催概要

- CrowdStrike世界トップクラスのEDR／XDRプラットフォームを活用し、脅威の検知・防御・対応を一元的に支援。導入から運用設計までを包括的にサポートします。- Tenable組織全体の脆弱性管理を可視化し、リスクベースでの優先順位付けを支援。セキュリティ運用の効率化を実現します。- Orca Securityエージェントレスでクラウド環境全体をスキャンし、構成ミスや脆弱性、コンプライアンス違反を早期に検知。マルチクラウド時代の新たなセキュリティ管理を提案します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/45_1_af8d6da0140f86527eaeacc293efb9db.jpg?v=202510290556 ]

【アイディルートコンサルティングについて】

アイディルートコンサルティング株式会社(https://idealroute.jp/)は、経営部門へのIT戦略コンサルティングを得意とするメンバーを集結し、デジタルアーツコンサルティング株式会社として2016年4月1日に設立されました。2024年3月より、株式会社チェンジホールディングス（以下、チェンジHD）におけるサイバーセキュリティ分野のサービス強化を担う子会社として、チェンジHDグループに参画しました。昨今、企業や官公庁を対象とした外部からのサイバー攻撃や、内部からの機密情報の漏洩が日本国内だけでなく世界的にも深刻な問題として認識されるようになっており、セキュリティ製品の導入支援のニーズも高まっています。これに対応するため、デジタルアーツが情報セキュリティ業界で培った顧客基盤やノウハウを活かしながら、市場のニーズに柔軟かつ迅速に対応しています。また、特に製造・金融・製薬業界の大手企業を対象としたサイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、カスタマーエクスペリエンス（CX）、デジタルトランスフォーメーション（DX）、データ活用、デジタルマーケティング支援も行っています。