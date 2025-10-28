システムエグゼ、高精度データマスキングソリューションを提供するインサイトテクノロジーと販売代理店契約を締結

株式会社システムエグゼ

株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場 康次、以下 システムエグゼ）は、株式会社インサイトテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：森田俊哉、以下 インサイトテクノロジー）と、2025年10月1日より販売代理店契約を締結し、SQLテスト効率化ソフトウェア「Insight SQL Testing」、マルチデータベース監査ツール「Insight PISO」および、マスキングツール「Insight Masking 墨消しEdition」の販売を開始します。

【背景】

近年、加速するデジタルトランスフォーメーション（DX）は、基幹システムのクラウド移行や定期的なデータベースバージョンアップを企業に求め、SQL検証・テストの効率化を喫緊の課題に押し上げています。

また改正個人情報保護法やJ-SOX法などの法規制、内部統制強化の要請を背景に、データベースのセキュリティ対策や監査ログ保全の重要性が一段と高まっています。

加えて行政分野では、特定秘密保護法や情報公開条例への適合、個人情報保護ガイドラインに基づく資料の墨消し作業が不可欠な業務となっています。

こうした市場ニーズに対して、システムエグゼとインサイトテクノロジーはこれまで多様な企業・団体へ価値あるソリューションを提供してきました。

この実績を踏まえ両社は、クラウド移行やセキュリティ対策に加え、公共分野におけるデータ利活用まで、複雑化する現場課題へより実効性の高い支援を届けるべく、販売代理店契約を締結しました。

【取り扱い製品について】

Insight SQL Testing

データベースの移行／バージョンアップで必要なSQLアプリケーションのアセスメントを自動化し、作業コストを削減します。オンプレミスやクラウドにかかわらず、マルチデータベースに対応しており、現行稼働データベースで発行されたSQLを収集し、テスト対象のデータベースで評価・実行します。

Insight PISO

インサイトテクノロジーの長年のデータベースのノウハウに基づいた、データベースセキュリティを強化するマルチデータベース監査ツールです。

Insight Masking 墨消しEdition

データの保護と利活用を目的としたマスキングツールで、データに含まれる個人情報等の機密情報を自動抽出し、豊富なマスキングアルゴリズムで高速に個人情報の匿名化や、機密情報の秘匿化を行います。

システムエグゼは、上記製品の取り扱いを通じてOracle Cloudを基盤に理想的なクラウド運用を追求するオールインワンクラウドプラットフォームサービス「EXE-Cloud」のサービス提供体制を強化し、企業および自治体のDX推進を一層後押ししていきます。

今後の展望

インサイトテクノロジーとシステムエグゼは、本販売代理店契約の締結を機に、お客様のDXを支える継続的な価値提供を目指し、両社が持つデータベース技術力とクラウドビジネスの推進力を融合させ、お客様のデータ利活用を強力に支援してまいります。

インサイトテクノロジーについて

インサイトテクノロジーは、1995年の創業時から一貫してデータベース技術を追究し、企業自らが良質なインサイトを得るためのデータ活用基盤「インサイト・インフラ」関連の製品をプロフェッショナルサービスとともに提供しています。

現在では、企業におけるデータの価値を最大化できるよう、データ利活用の統制を図り、データ活用推進を支える攻めと守りの両面のメリットをもたらすデータガバナンスソリューションを提供しています。

また、インサイトテクノロジーが主催するデータ技術者向けカンファレンス「db tech showcase」には、世界中からデータ技術のエキスパートが講師として登壇し、毎年1,000名規模のエンジニアが参加しています。

・株式会社インサイトテクノロジー URL：https://www.insight-tec.com/

・db tech showcase URL：https://www.db-tech-showcase.com/

システムエグゼについて

システムエグゼは1998年の創業以来、独立系SIer・プライムベンダーとして豊富な業界知識を培ってきました。アプリからインフラ、上流工程から運用保守までの幅広いサービス領域で、あらゆるお客様の課題に確かな技術力でお応えします。

クラウド領域では国産クラウドやAWS、Microsoft Azureなどのパブリッククラウドを活用してSIビジネスを成長させるとともに、Oracle Cloudに早くから着目。長年にわたってOracle Cloud Infrastructure（OCI）への安心かつ円滑な移行と効率的な運用保守を実現するためのクラウドソリューションを提供し、多くの実績とノウハウを培ってきました。

2023年にはOCIにおけるCloud Solutions Provider認定を取得するとともに、これまでのナレッジをまとめて標準化し、理想的なクラウド運用を徹底的に追及したオールインワンクラウドプラットフォームサービス「EXE-Cloud」を提供開始しました。

・株式会社システムエグゼ URL：https://www.system-exe.co.jp

・EXE-Cloud URL：https://solutions.system-exe.co.jp/oracle-cloud

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ 総務部 広報チーム

