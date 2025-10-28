WHITE SCORPION½é¼ç±é¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®·èÄê¡ª¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù～¡Ö¤¤¤¸¤áÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤òµß¤¦Êª¸ì～
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦WHITE SCORPION¤¬½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù¤ò¡¢¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÊÆÁÒ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ¡×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ðー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ü½© ½ß¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âì»³ ÀµÉ×¡Ë¤Î3¼Ò¹çÆ±¤ÇÀ©ºî¤·¡¢º£½©¤è¤êTikTok¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£WHITE SCORPION¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥É¥é¥Þ½Ð±éºî¤Ç¤¢¤ê¡¢±éµ»¡¦Êª¸ì¡¦¼Ò²ñÀ¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿ÃíÌÜºî¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÇÉ¥Æー¥Þ¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¼êÏÓ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµÓËÜ²È¡¦ËþÅÍ¤ê¤ç¤¦»á¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¿Í´Ö¤Î³ëÆ£¤ä´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»á¤¬¡¢³Ø±àÅ¾À¸¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Âêºà¤ËÄ©¤ß¡¢WHITE SCORPION¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù¸«¤É¤³¤í
¢¡ ¡Ö²Ã³²¼Ô¡×¤¬¡ÖÂ¾¿Í¡×¤ËÅ¾À¸¤·Â³¤±¤ë¡¢°Û¿§¤Î³Ø±à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¤¤¸¤á¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢Å¾À¸¡ß¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸Ì®¤ÇÉÁ¤¤¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤¤¤¸¤á¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡¦¥Þ¥É¥«¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤äÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¼çÈÈ³Ê¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É11¿Í¤Î»ëÅÀ¤òÅ¾À¸ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¿´¤Ë½É¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ã³²¡¿Èï³²¡¿Ìµ´Ø¿´¤È¤¤¤¦Â¿³ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥É¥«¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¢¡ »ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬ÍÉ¤é¤°¹½Â¤
Å¾À¸Àè¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¼çÈÈ³Ê¡¢Ëµ´Ñ¼Ô¡¢¶µ»Õ¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¼çÈÈ³Ê¤ÎËå¡£³ÆÏÃ¤Ç»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¡¢Æ±¤¸½ÐÍè»ö¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤Ã´Ç¤¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ»Õ¤¬¡¢¼Â¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¡¢¸«¤ëÂ¦¤ÎÇ§¼±¤â»î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉúÀþ¤ä¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¹Í»¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡ÖZÀ¤Âå¸þ¤±¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¤Î»Å³Ý¤±¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¡ WHITE SCORPION½é¤Î±éµ»Ä©Àï¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡×
ËÜºî¤ÏWHITE SCORPION¤Î11¿ÍÁ´°÷¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£±éµ»·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ÆÎ×¤ó¤À¥ê¥¢¥ë¤Ê±éµ»¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤È¶¯¤¯¥ê¥ó¥¯¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤¤ë¡×±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±µéÀ¸¥¢¥¹¥ß¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥É¥«¡£¤À¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤¬Ã´Ç¤¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Ì©¹ð¼Ô¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£
Íê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ñÌ¯¤Ê±½¨¡¨¡¡ÖÁÝ½üÍÑ¶ñÆþ¤ì¤ÎÃæ¤Ç3 ²ó¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ËÅ¾À¸¤Ç¤¤ë¡×¡£
°Õ¼±¤À¤±¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤½¤ÎÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¶²ÉÝ¤äÄÀÌÛ¡¢¶µ»Õ¤Î³ëÆ£¡¢Ãç´Ö¤Î»Ä¹ó¤µ¡¢
¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÄË¤ß¤òÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Å¾À¸¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥Þ¥É¥«¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¨¡¨¡
¤¤¤¸¤á¤òÃ±¤Ê¤ë»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ¼¼¤ÇÀ¸¤¤ëÃ¯¤â¤¬ÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡£
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡ÙÇÛÌò¡¦¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡§±é¡¦WHITE SCORPION 11¿Í
¡¦Ã´Ç¤¡¦µÌ»Ë¿¥¡§AOI
¥¢¥¹¥ß¤ÎÃ´Ç¤¡¢¤Þ¤À¿·¿Í¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ÎÊý¿Ë¤ä¹»Ä¹¡¦ÀèÇÚ¶µ»Õ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö3²ó¤Î±éµ»¤ÎÎý½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±éµ»¤À¤±¤É¤¤¤«¤Ë±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¿¶Éñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÄË´¶
¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦ÁêÂô¥æ¥¦¡§NICO
¥µ¥¯¥é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡Öº£²ó¥É¥é¥Þ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢WHITE SCORPION¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦°ÂºØÍü²Ö¡§CHOCO
¤¤¤¸¤á¤Î¼çÈÈ³Ê¡£Î¾¿Æ¤Î½Å°µ¤«¤éËå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤ÎÌ´¤ò±£¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢²È¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ïー¥É¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¡¦¾®Ìî¥µ¥¯¥é¡§NAVI
¤¤¤¸¤á¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é´¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£°ìÅÙ¡¢¥¢¥¹¥ß¤¤¤¸¤á¤Ë´Ø¤·¤ÆÍü²Ö¤«¤éÆ±°Õ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢ÃÇ¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÓËÜ²È¤ÎÊý¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤ÎÀ³Ê¤ÈÌò¤ÎÀßÄê¤¬°ìÈÖ°ã¤¦ÇÛÌò¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3²ó¤ÎÎý½¬¤ÇÀ®Ä¹¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤â¤Ã¤ÈØá°Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¶ÍÀ¸¥«¥ê¥ó¡§ALLY
·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤»Ð¸æÈ©¡£»Å»ö¤Ç³Ø¹»¤ËÍè¤ëÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤·¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¡£·²¤ì¤Ê¤¤¿Íµ¤¼Ô¡£
¡Ö±éµ»¤Î»þ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿·Á¯Ì£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤·¤¤É½¸½¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎWHITE SCORPION¤Î³èÆ°¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦ÁÒÀî¥¢¥¹¥ß¡§ACO
¥¨¥ê¥Ê¤ò¤¤¤¸¤á¤«¤é¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÀµµÁ´¶¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤òµ¡¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖÌò¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢CHOCO¤È°ì½ï¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤òCHOCO¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ÎÌÌ¤Ç»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÈÖ¤Þ¤ÇÆó¿Í¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¼Ä¸¶¥¨¥ê¥Ê¡§ACE
°ÊÁ°¡¢¥¢¥¹¥ß¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¸¤á¤«¤éµß¤ï¤ì¤¿¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤¬¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³
¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÂêºà¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â²¿¤«¤ò
ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªµÕ¤Ë¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±
¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦Éú¸«¥¹¥º¡§MOMO
Íü²Ö¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡£ÊÌ¤Ë¤¤¤¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤
¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤ÎÍýÍ³¤ä¥¢¥¹¥ß¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»þ¤ËÍü²Ö¤è¤ê»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤â¡Ä
¡Ö3²ó¤ÎÎý½¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢
¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥º¤Ï»ä¼«¿È¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹
¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦¿¿Ãæ¥Þ¥É¥«¡§HANNA
Íü²Ö¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¥°¥ëー¥×¤Î°ì¿Í¡£Íü²Ö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¹¥ß¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢
Å¾À¸¤òÄÌ¤·¤Æ½ù¡¹¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ
¤Þ¤¹¡ª±éµ»¤â½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦°ÂºØ¥ê¥ª¡§COCO
Íü²Ö¤ÎËå¡£Î¾¿Æ¤Î½Å°µ¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ð¤¬Âç¹¥¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê»Ð¤Î¡È¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡É¤Î°ìÌÌ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆWHITE SCORPION¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦²¸ÅÄ¥ì¥¤¡§NATSU
¤¤¤Ä¤â²°¾å¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¡£²°¾å¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¹¥ß¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤òÃÛ¤¤
¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤â¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¹¥ß¤ÎÎÉ¤ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼«Ê¬¤Î±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤¿¿Í¤¬²¿¤«ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦
¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºî¤Ï¡¢WHITE SCORPION¤Î½é¼ç±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTikTok¤Ë¤ÆÁ´15ÏÃ¤ò½ç¼¡ÇÛ¿®¡¢¥¢¥Ë¥áÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷1ÏÃ¤¢¤¿¤êÌó1Ê¬30ÉÃ～2Ê¬¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¯¿´¤Ë»Ä¤ëÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¤È¤¤¤¦ZÀ¤Âå¤ËºÇ¤â¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤È³È»¶¤òÂ¥¿Ê¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö#Å¾À¸³¦·¨¡×¡Ö#¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Î11Å¾À¸¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¦¹Í»¡¡¦ºÆ»ëÄ°¤òÂ¥¤¹Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢Â¾¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¡È¤¤¤¸¤á¡É¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHITE SCORPION¤Î±éµ»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËèÏÃ¤ÎÅ¸³«¤äÉúÀþ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ショートドラマ『いじめっ子の11転生』特設サイト:
https://whitescorpion.jp/news/2025/10/28/8117/(https://whitescorpion.jp/news/2025/10/28/8117/)
¢£¥¹¥«¥Ñー! ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍÎÁÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»ëÄ°
¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢Ìîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î»î¹ç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é·ÀÌó²ÄÇ½¤Ç¡¢·ÀÌó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏËè·î¼«Í³¤Ë
ÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¤´²ÃÆþ·î¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÏ¿²è¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¤Ï¡¢±§Ãè»ö¶È¤È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÎ¾ÎØ¤È¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö±§Ãè¼Â¶È¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£
±§Ãè»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂ¿17µ¡¤ÎÀÅ»ßµ°Æ»±ÒÀ±¤òÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢ÊüÁ÷¤ä°ÜÆ°ÂÎ¸þ¤±ÄÌ¿®¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡ÖUniversal NTN ¡ÊNon-Terrestrial Network¡Ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ¡×¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¸÷²óÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ºÆÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸÷¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Web3´ØÏ¢¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëIP»ö¶È¤Ë¤â¿·¤¿¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£