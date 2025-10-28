株式会社佼成出版社が運営する電子書店「ちえうみ」は、３周年を記念し「読み放題プラン」を３ヶ月無料で利用できる特別キャンペーン【第1弾】を開催

株式会社佼成出版社

株式会社佼成出版社（本社：東京都杉並区、代表取締役：中沢純一）が運営する、電子書店「ちえうみ」は、2025年10月3日にオープンから3周年を迎えました。

3周年を記念し、特別キャンペーンを開催中！

第１弾は、「読み放題プラン３ヶ月無料」の特別クーポンです。

対象商品の電子書籍がすべて読み放題になるお得なプランを、ぜひお試しください！

◆キャンペーン概要：

３周年記念 特別キャンペーン

◎「読み放題プラン」３ヶ月無料

【開催期間】：2025年10月3日（金）～2026年１月13日（火）12時59分

【クーポンコード】：3anniv2025

購入はこちら：

ちえうみ https://chieumi.com/

ご利用にあたって：

※決済画面上でクーポンコードをご入力いただくと割引特典が適用されます。

※「読み放題プラン」のみに適用されます。

※お一人様、一回限り利用可能。

※期間内に決済いただきますと、決済日を起算日として【3ヶ月間無料】でご利用いただけます。４ヶ月目から通常料金【990円（税込み）】がかかります。

※「読み放題プラン」は自動更新です。解約の場合は、お客様ご自身でお手続きください。詳しくは利用規約をご確認ください。

解約方法：Shopifyストアのアカウントページにログインし、サブスクリプション「解約する」ボタンよりお手続きいただけます。

■サービス概要

電子書店「ちえうみ」

仏教書を中心に、宗教書・哲学書などを取り扱う専門書店。電子書籍を販売し、専用アプリを通じてコンテンツを提供している。ECサイトから24時間コンテンツを購入することができ、アプリならではの便利機能を活用し、スマートフォンやタブレット・PCでいつでもどこでも利用可能。

【利用プラン】

・1点から購入可能な「単品プラン」

・「読み放題プラン」(月額990円・税込)

電子書店「ちえうみ」

URL：https://chieumi.com/

■「ちえうみ」とは

約2600年前の過去から現代にまで、悠久に繋がる仏教の智の伝承--「ちえうみ」では、時を経て、国を越えて受け継がれてきた叡智を、生きた仏教として後世に伝えていきます。

数々の宗派を生み、祖師を生み、僧伽（サンガ）と経典によって伝道されてきた仏教の智慧を、一人ひとりの求めに応じて伝えるサービス、それが「ちえうみ」です。キャッチコピーは、「仏教を、もっと身近に。」

【サービス名の由来】

仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。

◎ちえうみ：https://special.chieumi.com/

◎Webメディア「ちえうみPLUS」：https://chieumiplus.com/

◎電子書店「ちえうみ」：https://chieumi.com/

公式アカウント

◆X（旧Twitter）公式アカウント

ID：@chieumi1003（https://x.com/chieumi1003）

◆Facebook公式ページ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088426372377

◆Instagram公式ページ：https://www.instagram.com/chieumi1003/

◆YouTube：https://www.youtube.com/@chieumi1003

◆TikTok：https://www.tiktok.com/@chieumi1003

■会社概要

株式会社佼成出版社

TEL：03-5385-2388／FAX：03-5385-2315

〒166-8535 東京都杉並区和田2丁目7－1 普門メディアセンター

URL：https://kosei-shuppan.co.jp/