一般先着販売開始。水曜日のカンパネラ ZEPP TOUR 2025/2026～可愛女子～、NFTチケット「TicketMe」にて

株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑）が運営する電子チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」は、人気音楽ユニット・水曜日のカンパネラによる全国ツアー「ZEPP TOUR 2025/2026～可愛女子～」の一般先着チケット販売を開始いたしました。

本ツアーは、5箇所のZEPP会場を巡る大型ツアーで、12月26日（金）の愛知公演を皮切りに、福岡・大阪・東京・札幌など主要都市で開催予定です。

多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも

「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、5言語（日本語・英語・韓国語・中国語〈簡体・繁体〉）に対応しています。

また、海外発行クレジットカードやAlipayなどの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。

さらに、購入した電子チケットはイベント終了後もNFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。

チケットページへ :https://ticketme.io/account/wedcamp

公演概要

株式会社チケミーについて

社名：株式会社チケミー

所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階

代表者：宮下 大佑

URL：https://ticketme.jp/

サービスサイト：https://ticketme.io/

事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営

本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤

お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact