一般先着販売開始。水曜日のカンパネラ ZEPP TOUR 2025/2026～可愛女子～、NFTチケット「TicketMe」にて
株式会社チケミー
「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、5言語（日本語・英語・韓国語・中国語〈簡体・繁体〉）に対応しています。
株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑）が運営する電子チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」は、人気音楽ユニット・水曜日のカンパネラによる全国ツアー「ZEPP TOUR 2025/2026～可愛女子～」の一般先着チケット販売を開始いたしました。
本ツアーは、5箇所のZEPP会場を巡る大型ツアーで、12月26日（金）の愛知公演を皮切りに、福岡・大阪・東京・札幌など主要都市で開催予定です。
多言語対応で海外ファンも購入可能。NFTでデジタル上での参加証明にも
また、海外発行クレジットカードやAlipayなどの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。
さらに、購入した電子チケットはイベント終了後もNFTとして保存でき、デジタル上で「来場の証」として残ります。ライブの感動や思い出を形に残す、新しいチケット体験をお楽しみいただけます。
公演概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/103622/table/89_1_7ec63e87e7f7d7ccf841f951a7e9e5ce.jpg?v=202510290556 ]
株式会社チケミーについて
社名：株式会社チケミー
所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階
代表者：宮下 大佑
URL：https://ticketme.jp/
サービスサイト：https://ticketme.io/
事業内容：NFTチケットプラットフォームの開発・運営
本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤
お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact