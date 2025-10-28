消して作るレトロなカフェメニュー「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」を発売

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」から、レトロなカフェをイメージした消しゴム「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」を2025年11月4日に発売します。

本製品は、どこか懐かしいカフェの人気メニューをデザインした消しゴムです。消していくことで徐々に丸みを帯びて、オムライスや鮮やかなクリームソーダなど、昔ながらの喫茶店の定番グルメが完成。“消す”行為そのものが楽しくなる消しゴムです。

「エアイン」シリーズは、多孔質セラミックスパウダーを練りこんだ消しゴム樹脂を使用した、抜群の消字性能と軽い消し心地の機能性の高い消しゴムです。インパクト抜群のクラシカルなカフェデザインは、子どもたちの学習のサポートにも最適です。プリン・ア・ラ・モード、カレーライス、クリームソーダ、オムライスの4種類のラインアップ。メーカー希望小売価格（税込）は1個242円です。

≪主な製品特長≫

■懐かしいメニューが次第に完成！ “消す”を楽しむ消しゴム

固めのプリン、野菜が入ったカレーライス、さくらんぼがアクセントのクリームソーダ、ケチャップがかかったオムライスを消しゴムで表現しました。消しながらレトロかわいいカフェメニューが少しずつあらわれるワクワク感と、自分だけの一品を作る楽しさを味わうことができます。喫茶店で過ごすような穏やかな時間とノスタルジーを感じさせてくれるデザインです。

※香りは付いていません。

■折れにくい工夫を取り入れたケースデザイン

4種類のレトロメニューをケースデザインと消しゴムで再現しました。ケースはサイドのカットを工夫し、上部をカーブさせることで、消すときの力が分散し、使用時に消しゴム本体が折れにくくなっています。

■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽い消し心地”を実現。消しゴムの粒子が黒鉛粒子を包みこんで、文字をきれいに消します。

≪“消す”を楽しむ消しゴムとは≫

マイナスイメージのある“消す”という行為を楽しいものにし、勉学に励む子どもたちの力になる新発想の消しゴムです。2019年に発売した第1弾の「エアイン 富士山消しゴム」は、色の違う2層構造の樹脂で作られており、左右・前後方向にバランスよく消していくと本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。自分だけの富士山を作ることができ、“よく消える”機能と“消す楽しみ”を両立。「文房具総選挙 2020」大賞に続き、「第14回キッズデザイン賞」を受賞。高い評価をいただいています。

【製 品 名】

「エアイン＜限定＞カフェ消しゴム」

【材質】

本体＝PVC ケース＝紙

【発 売 日】

2025年11月4日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

【仕様・価格】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/92_1_42e34a411a8e54b9c2f4a8a0822b1bc3.jpg?v=202510290556 ]

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_cafe/

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。