ヒロクリニックNIPT（新型出生前診断）の検査実績 66,000件突破しました

ヒロクリニックNIPTは、このたび累計66,000件を超える検査実績を達成しました。多くの妊婦の方々とそのご家族に寄り添い、高精度な検査と充実したサポートを提供してまいりました。これからも安心して検査を受けていただける環境づくりを進め、より多くの皆様に信頼いただけるNIPTサービスの提供を目指してまいります。

NIPTとは？-高精度な「新型出生前診断」

NIPT（新型出生前診断）は、妊婦さんの血液から胎児の染色体異常を調べる身体への負担が少ない非侵襲的な検査です。従来の羊水検査とは異なり、母体への負担が少なく、より安全に実施できます。高精度かつ早期に結果が分かることから、多くの方に選ばれています。

ヒロクリニックNIPTの実績と信頼

当院では、これまでに66,000件以上のNIPT検査を実施し、多くの妊婦の方々に信頼を得ています。

高精度な検査技術：業界最高水準の検査精度で確実な診断を提供

全国展開の検査施設：多くの方がアクセスしやすい環境を整備

充実したサポート体制：専門医によるカウンセリングや結果説明を実施

安心して検査を受けられるサポート体制

当院では、NIPTを受けるすべての方に安心していただけるよう、次のようなサポートを提供しています。

医師による事前相談：検査内容や必要性について丁寧に説明

わかりやすい検査結果の提供：専門医が結果を解説し、必要に応じて追加カウンセリングを実施

検査後のフォローアップ：結果に応じた次のステップをサポート

NIPTの未来-より多くの方に安心を届けるために

近年、NIPTはさらに進化を遂げており、新しい技術の導入や検査範囲の拡大が進んでいます。当院では、最新の研究成果を取り入れながら、より多くの妊婦の方々にとって安心できる検査を提供していきます。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が66,000件以上(※1)あり、検査結果を2～8日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例がありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところがないので、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、ヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

・66,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・採血以外は自宅で完結

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、2日～8日前後で結果をメールでお知らせ

・特急便なら2～3日以内（最短2日）で結果をお届け

・東京衛生検査所で行う安心の国内検査

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年10月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約66,000

