『アイドルマスター TOURS』 第3弾が10月29日(水)より稼働開始 「水瀬伊織」・「硲道夫」が 登場！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター』シリーズのアーケードゲーム『アイドルマスター TOURS』の第3弾アップデートを2025年10月29日(水)より開始します。

◆第3弾アップデートの主な内容

「水瀬伊織」・「硲道夫」の2名が新たに登場し、楽曲『M@STER PIECE』・『Beyond The Dream』を追加します。第3弾では、「水瀬伊織/rabbit on the moon」や「硲道夫/LESSON 1」をはじめとする、『アイドルマスター TOURS』ならではの描き下ろしカードが90種登場します。

『アイドルマスター TOURS』は、「自分だけの“特別なライブ”をプロデュース」をコンセプトに、プロデューサーとして衣装、楽曲、ステージを選択し、時にはライブステージの演出を行うことでアイドルたちをステージ上で輝かせていく「アイドルライブプロデュースゲーム」です。

カードを使ったカスタマイズ要素や、アイドルたちのライブをプロデュースするゲーム性が特徴で、カードは「衣装カード」「アクセサリーカード」「サポートカード」「SPアピールカード」、そして第3弾から新たに追加する「演出セットカード」の5タイプがあり、1プレイで1枚カードが払い出されます。

カード一覧は公式サイトで見ることができます。

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/

◆アミューズメント エキスポ 2025 にて公式大会を開催

『アイドルマスター TOURS』は、2025年11月14日(金)・15日(土) 東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催の「アミューズメント エキスポ 2025」において、バンダイナムコエクスペリエンスのブースに出展します。また、11月15日(土)のユーザーデーにて、「『アイドルマスター TOURS』RHYTHM LIVE TOURNAMENT 2025」の決勝大会を開催します。

https://bandainamco-am.co.jp/am/event/amusementexpo2025/

【決勝大会概要】

日程：ユーザーデー 2025年11月15日(土)

場所：バンダイナムコエクスペリエンスブース内『アイドルマスター TOURS』コーナー

部門：「マスター部門」・「チャレンジ部門」

賞品：各部門の優勝・準優勝者には賞状および、称号を付与

主催：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

■参加方法

「チャレンジ部門」では、店舗予選で選抜されなかった方を対象にした、抽選による当日の予選枠を用意しています。当日会場にてエントリーした方の中から、抽選で24名にスコアアタックを行っていただき、上位4名が「チャレンジ部門」の決勝大会に進むことができます。

【「チャレンジ部門」当日抽選枠概要】

抽選券配布時間：9:00～11:00

抽選結果発表：11:30

配布場所：『アイドルマスター TOURS』コーナー前

課題曲：「THE IDOLM@STER」・「初」

参加賞：プロモーションカード1枚 (全3種/ランダム)



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.