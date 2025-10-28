Intimissimi（インティミッシミ）、ブランドの象徴「Pretty Flowers」を体感するイベント、「A Pretty Flower Night」を開催

Calzedonia Japan株式会社

象徴的なコレクション「Pretty Flowers」をテーマにした特別なイベント「A Pretty Flower Night」を開催。華やかなゲストを迎え、「高鳴りを、信じて。」をテーマに、自分らしく咲く美しさとブランドの世界観を表現。

2025年10月17日（金）、イタリア発のランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）は、ブランドの象徴的なコレクション「Pretty Flowers」をテーマにした特別なイベント「A Pretty Flower Night」を、東京エディション虎ノ門 The Jade Room + Garden Terraceにて開催しました。

Kōki,

会場には、「Pretty Flowers」コレクションからインスピレーションを受けた色彩豊かな花々が咲き誇り、まるで心まで花開くような空間が広がりました。アンバサダーのKōki,さんをはじめ、華やかなゲストが「Pretty Flowers」のルックを纏い、花々と香りに包まれた特別な夜を楽しみました。

佐藤晴美ミチ堀田茜すみれマギー黒瀬ひな大屋夏南藤井夏恋

イベントでは、会場全体を彩るフラワーデコレーションに加え、ドリンクやフードにも花やハーブのエッセンスを取り入れ、ゲストが五感で「Pretty Flowers」の世界観を体感できる演出を行いました。

また、「高鳴りを、信じて。」をテーマに、“What makes your heart bloom?”（あなたの心を咲かせるものは？）という問いかけのもと、ゲスト一人ひとりが自分らしさについて考えながら参加できるフラワーボードコンテンツも設置しました。

さらに、会場内にはコレクションのアイテムを展示し、ゲストは繊細でエレガントなストレッチレースをあしらった「Pretty Flowers」コレクションを、実際に手に取りながらお楽しみいただきました。

■Pretty Flowersコレクションについて

2018年秋冬に登場して以来、Intimissimiを象徴するロングセラーとして世界中の女性に愛され続けている「Pretty Flowers」コレクション。繊細でエレガントなストレッチレースに、トーン・オン・トーンやコントラストカラーで表現されたフローラル刺繍をあしらい、フェミニンさと洗練さを兼ね備えたスタイルを提案します。

豊富なカラーバリエーションと幅広いアイテム展開も魅力のひとつ。ブラだけでも約7種類の異なるシェイプが揃い、ショーツ、トップス、ナイトウェアまで、多彩なシーンに寄り添うラインナップを展開しています。

「Pretty Flowers」は、シックで洗練された印象の中に、可憐さや愛らしさを秘めた大人のフラワーレースコレクション。日常を彩るとっておきの一枚が、あなたの感性を満たし、自信とときめきを与えてくれるはずです。IntimissimiのアイコニックなPretty Flowersコレクションを、ぜひお近くの店舗またはECサイトにてご覧ください。

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。