馬肉の魅力を一皿で味わえる！純国産を含む「馬刺し10種 豪華盛り」が新登場！【大衆馬肉酒場 馬王 十三店】

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区、代表取締役：河村則夫）が運営する『大衆馬肉酒場 馬王 十三店』では、2025年10月29日(水)新メニュー「馬刺し10種 豪華盛り」の提供を開始いたします。希少部位を含む、多彩な馬肉を一度に楽しめる特別な盛り合わせで、馬肉の奥深さを存分に堪能いただけます。

このたび登場する「馬刺し10種 豪華盛り」は、赤身やたてがみ、ふたえごなど、異なる部位を一皿に集めた贅沢な盛り合わせ。食感や脂の甘み、旨みの濃さなど、それぞれが持つ個性を食べ比べながら楽しめる一品です。

さらに、盛り合わせの中には必ず2種類の“純国産馬刺し”を使用。品質にこだわり抜いた新鮮な馬肉だけを厳選しています。艶やかな赤身の色合いと美しい盛り付けは、テーブルに並べるだけで思わず写真を撮りたくなる華やかさです。

ぜひこの機会に、極上の馬肉の旨みを心ゆくまでご堪能ください。

◆馬刺し10種 豪華盛り 商品概要

提供開始日：2025年10月29日(水)～

価格：5,000円(税込)

※仕入れ状況により、盛り合わせ内容が異なることがございます。

大衆馬肉酒場 馬王 十三店

■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

■電話番号：06-4862-6333

■営業時間：17：00～24：00 (L.o.23：30）

■定休日：不定休

■座席：60席

■MAP：https://maps.app.goo.gl/bD7Ko736iQjh7do19

■公式Instagram：https://www.instagram.com/baou_13

◆大人数やプライベートにも適したお席をご用意！

最大50名様までお使い頂けるテーブル席や、4名様～最大20名様のご宴会に最適な掘りごたつ座敷をご用意しております。さらに、2名様からのテーブル席もご用意しておりますので、少人数のご利用や、会社の飲み会、デートなど幅広いシーンにおすすめです。お仕事帰りや週末のショッピング帰りなど、いつでもお気軽にご利用ください。

〈株式会社N・Ｉ会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I 広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928