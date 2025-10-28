【無料オンライン】宗教法人関係者さま限定のSalesforce活用オンラインセミナーを2025/11/20(木),12/18(木)に開催
最近のDX推進の流れもあり、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営が、さまざまな組織で求められるようになりました。
宗教法人さまにおいても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」といったご相談を多くいただきます。
フロッグウェル株式会社には、宗教業界に精通した社員が在籍しております。
これまでの導入やコンサルティングの実績も踏まえ、宗教法人関係者さま限定でSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介いたします。
お気軽にお申込みください。
＜セミナーの概要＞
◆セミナータイトル
『クラウドで実現する納骨堂管理：寺院のための次世代システム紹介セミナー』
◆開催日時
2025/11/20(木)20:00～21:00
2025/12/18(木)20:00～21:00
◆対象者
宗教法人の管理職
宗教法人のIT担当者
◆プログラム概要
序盤：なぜ今DXなのか
中盤：宗教法人がDX化するメリット
終盤：Salesforceデモ画面紹介、質疑応答
※例として、檀家様の管理をシステム（Salesforce）で行う方法を画面イメージとともにご紹介させていただきます。
◆開催場所
オンライン
◆料金
無料
申し込みはこちらから！
https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/
【フロッグウェル株式会社 会社概要】
会社名：フロッグウェル株式会社
代表者：小谷 直也
設立：2010年5月
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
会社HP：https://frogwell.co.jp/
◆事業内容
・メーカー、販売会社向けシステム構築
・Salesforceソリューション開発、導入支援
・データ分析及びコンサルティング
・医療関連データ収集、加工
◆所属団体
・MD-Net賛助会員
・ジャパン・クラウド・コンソーシアム