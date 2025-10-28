全ビジネスパーソン必読の１冊　JAXA地球観測衛星「だいち４号」プロマネが明かす『導く力 プロジェクトマネジメントで大切なことは宇宙が教えてくれた 』2025年10月29日（水）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『導く力 プロジェクトマネジメントで大切なことは宇宙が教えてくれた』（有川善久著）を2025年10月29日（水）に発売いたします。

現場感覚、大局観を持ち、率先して動く。

プロジェクト成功のカギは「導く力」にあり

本書は、JAXAが開発し、2024年7月1日に打ち上げに成功した地球観測衛星「だいち4号」のプロジェクトマネージャ・有川善久氏の初著書です。

「だいちシリーズ」は、JAXAのなかでも長く続く衛星シリーズの一つです。「だいち4号」には、いくつもの世界最先端の技術を開発・搭載しており、それらのプロジェクトを成功に導いた有川氏。「絶対に失敗できない」プロジェクトはどのように進められたのか。全貌をひもときながら、プロジェクト成功のために必要なスキルや思考を具体的かつ系統立てて平易に記し、ビジネスパーソンの皆様の学びにつながる内容に仕上がっております。またリーダーの葛藤や喜びも描き、宇宙開発の裏側にも迫る一冊です。

＜構成＞

・第1章 成功に導くために必要な基本スキル

・第2章 プロジェクトの要求とリスクを把握する

・第3章 プロジェクトをうまくリフトオフさせる

・第4章 プロジェクトを定常飛行させる

・第5章 プロジェクトを成功に導くリーダー像

＜著者プロフィール＞

有川善久（ありかわよしひさ）

宇宙航空研究開発機構（JAXA）第一宇宙技術部門 事業推進部 計画マネージャ。

1978年鹿児島市生まれ。東京大学大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻修了。2002年JAXA入社後、複数の大型衛星プロジェクト開発に携わる。この間、内閣府・総合科学技術会議事務局への派遣、ドイツ航空宇宙センター（DLR）への海外長期派遣研修、経営推進部対外連携課への配属を経て、新事業の創出やミッション企画の経験を積む。2009年よりALOS-2「だいち2号」の衛星システムを担当、2022年よりALOS-4「だいち4号」のプロジェクトマネージャを務めた。2024年11月から現職。

＜書誌概要＞

【書名】『導く力 プロジェクトマネジメントで大切なことは宇宙が教えてくれた』

【著者】有川善久

【定価】1,650円（10％税込）

【仕様】四六判（縦188×横128）、256ページ

【発売日】2025年10月29日（水）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4533168752

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-536-c881b3b69bdf72316bde62fd09eef5cb.pdf