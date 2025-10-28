わくわくが止まらないスペシャルな4週間！アカチャンホンポのブラックフライデー その名も『レッドフライデー』スタート！
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、年に一度のお得なセール「レッドフライデー」を、2025年10月31日（金）から11月27日（木）まで、全国のアカチャンホンポで開催いたします。
■今年もはじまるレッドフライデー！「ブラック」じゃなくて「レッド」？その訳は…
『レッドフライデー』とは、バイヤーの「赤く」燃えるような気持ちを、厳選されたアイテムに込めた、「赤ちゃんとファミリー」のためのお得なセールです。
アカチャンホンポでは、ブラックフライデーに代わり『レッドフライデー』としてお買い物を楽しんでいただき、出産準備用品や育児用品など、バイヤーが厳選したイチオシ商品を特別価格でお届けします。
出産準備や子育てに欠かせない商品も多数ご用意し、皆さまのお買い物や赤ちゃんのいる暮らしをサポートしてまいります。
【詳しくはこちら】 :
https://bit.ly/4qgoLIE
■バイヤーが厳選したスーパープライス！
第1弾＜10月31日（金）～11月6日（木）＞
＜10月31日（金）～11月13日（木）＞
＜メーカー参考小売価格から50％OFFの商品も！＞
【第１弾】詳しくはこちら :
https://bit.ly/47mLyK9
第2弾＜11月7日（金）～11月13日（木）＞
【第2弾】詳しくはこちら :
https://bit.ly/43sJBuo
■＜予告＞まだまだ続く第３弾・第４弾！
レッドフライデー第3弾は、11月14日（金）スタート、
第4弾は、11月21日（金）スタートです！
ご期待ください！
■オンラインショップの「レッドフライデー」はこちら
2025年10月31日（金）10:00～11月28日（金）
9:59まで、アカチャンホンポオンラインショップでも「レッドフライデー」を開催いたします。
オンラインショップ限定のお得な商品もご用意しています。
※オンラインショップでは一部企画が異なります。
【詳しくはこちら】 :
https://shop.akachan.jp/shop/e/eRedFri/
※一部、数量限定の商品がございます。
※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる場合がございます。詳しくは、ご利用の店舗へお問い合わせください。
※掲載の商品は、実物と色目やパッケージが異なる場合があります。
※オンラインショップでは実施期間・商品・価格・ポイントなど企画内容が異なる場合があります。
※紙おむつは全品1家族様（または1グループ様）につき、1回のお会計でのご購入数は合計4ケースまたは単品8パックまでとさせていただきます。（一部商品を除きます。）
※アカチャンホンポ専用増枚数品において商品情報に記載の枚数は増量後の枚数です。
※昭島イトーヨーカドー店、ホームズ寝屋川店、池袋東武店、アル・プラザ小松店は実施いたしません。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
https://www.akachan.jp