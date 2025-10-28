株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子）は、当社が運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」に登録する企業の信頼と安全を最優先に取り組んでおります。

このたび、第三者企業が「AUBAへ無料で登録したうえで登録企業のみが閲覧できる企業情報を不正に収集する業務」を委託する求人広告が掲載されていたことが判明いたしました。

当該行為は、登録企業に対する迷惑行為が発生する可能性及び、明確な利用規約違反に加え関係法令に抵触する可能性のある重大な違法行為であると認識しております。

当初、当社は関係法規に基づき民事訴訟を含む法的手続きの実行を検討しておりましたが、当該企業より誠意ある謝罪と具体的な再発防止策の申し入れがあり、これを受けて現段階では訴訟を提起しないことといたしました。

ただし、本件の収束は当社が違法行為を容認したものではなく、当社は今後も登録企業の権利を断固として守る方針です。

再発防止と登録企業の保護強化のため、当社は下記の対策を直ちに実施いたします。

1. 登録企業情報の取り扱いに関する規約・ガイドラインの改定と周知徹底

2. 業務委託先および登録ユーザーの監査体制の強化（定期監査の実施）

3. 違法な情報収集が疑われる事案への早期通報・調査フローの整備

4. 必要に応じて、関係当局・捜査機関および法的手段への協力・対応

当社は今後もAUBAに登録される企業の皆様の安全・信頼を守るため、規約違反・違法行為に対しては厳正に対処してまいります。

また、同種の行為が確認された場合には、改めて然るべき法的手続きを検討することを明言いたします。