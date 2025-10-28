【ウェビナー】11/27（木）パナソニックグループのバックアップ基盤刷新事例と、そこから学んだバックアップの展望
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
対 象：・バックアップ領域における構想企画を担当されている方
パナソニックグループではDXの一環として「バックアップ基盤刷新」をテーマに掲げ、4ヵ年計画で7つの基盤統合に取り組んでいます。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月27日（木）『パナソニックグループのバックアップ基盤刷新事例と、そこから学んだバックアップの展望』セミナーを開催します。
日 時：2025年11月27日（木）15：00～15：15
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加費：無料
定 員：50名
・バックアップ基盤に課題を感じている方
・他社事例にご興味のある方
＜内容＞
ベストハイブリッドとしてのオンプレ/クラウドのバックアップ一元化に至った背景、製品選定ポイントや刷新効果、そしてこの経験から見えてきた展望についてご紹介いたします。
※2025年2月19日に「TECH+ EXPO 2025」にて配信された講演のアーカイブです。
>>詳細・お申込み
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4385221