85年前にドイツ系ユダヤ人作家が遺した童話が、ピュリッツァー賞作家と英国人気絵本作家の手で、美しい絵本に！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、絵本『冬にやってきた春と夏と秋』（https://www.tokuma.jp/book/b669488.html）を、10月29日（水）に発売いたします。

【あらすじ】

冬の王さまは、誕生日にきょうだいたちをまねくことに。

冬の王さまは、誕生日にとくべつなパーティーを開こうと、きょうだいを招くことにしました。

子どものころからずっと会っていない、春の女王、夏の王、秋の女王です。

太陽も、風も、そんなことをしてはいけない、といいましたが、

冬の王は耳をかしません。



とうとうきょうだいたちが、冬の宮殿にやってきました。

みんなでごちそうを食べたり、ゲームをして、楽しい時をすごします。

けれども宮殿の外では、たいへんなことがおこっていました。

夏の太陽がてっているのに、秋の雨がふりしきり、雪が舞い、春の花が開こうとします。

田畑には穂がみのらず、動物たちもいつ冬眠したらいいかわからず、おかしなことになっていました。



すべては、４つの季節が同じ場所に集まったせいなのです。

「このままではいけない」

きょうだいたちは、みな、じぶんたちの宮殿へ帰っていきました。

こうして、ふたたび季節はもとにもどったのでした。

テレグラフ紙2024年ベストブック、ニュー・ステーツマン誌2024年ベストブック受賞の童話！

物語のベースになったのは、第二次世界大戦下、ユダヤ人であることから母国ドイツを離れ、ヨーロッパを転々とし、英国で「適性外国人」としてマン島の収容所に入れられた青年による童話。

85年前に、27歳で亡くなったドイツ系ユダヤ人作家、ウルリッヒ・アレクサンダー・ボシュヴィッツが遺した童話を、ピュリッツァー賞受賞作家ジョナサン・フリードランドが紡ぎなおし、英国の人気絵本作家エミリー・サットンが繊細な絵をつけました。

ページの隅々まで描きこまれた、繊細で色鮮やかイラスト。何度も見直したくなる美しい絵本です。

【著者プロフィール】

文：ジョナサン・フリードランド

「ガーディアン」誌のコラムニスト、BBCラジオの歴史番組「The Long View」のプレゼンテーター、ピュリッツァー賞受賞作家。

絵：エミリー・サットン

エジンバラ・カレッジ・オブ・アートのイラストレーション専攻を卒業。ヨーク大学、米国のロードアイランド・スクール・オブ・アートでも学ぶ。対象の細部をとらえる目を持つ画家・絵本作家として高い評価を受けている。作品に、『人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし』『人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん』（ボンド文）『おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし』（デ・ラ・ヘイ 文、以上徳間書店）、『ちいさなちいさな めにみえないびせいぶつのせかい』『うまれてそだつ わたしたちのDNAといでん』（デイビス 文、以上ゴブリン書房）、『クリスマスイヴの木』（デリア・ハディ 文、BL出版）など。

訳：さくまゆみこ

東京生まれ。出版社勤務、教職などを経て、フリーの翻訳者・編集者に。JBBY理事、「アフリカ子どもの本プロジェクト」代表。著書に『エンザロ村のかまど』（福音館書店）、『どうしてアフリカ？ どうして図書館？』（あかね書房）など。訳書に『子どもの本で平和をつくる イェラ・レップマンの目ざしたこと』（小学館）、『明日をさがす旅 故郷を追われた子どもたち』（福音館書店）、『あさがくるまえに』（岩波書店）、『宇宙への秘密の鍵』（岩崎書店）、『ブルンディバール』『消えた犬と野原の魔法』『ひとりでおとまりしたよるに』『トラといっしょに』『チトくんとにぎやかないちば』（以上、徳間書店）など多数。

【書誌情報】

タイトル：冬にやってきた春と夏と秋

［文］ジョナサン・フリードランド

［絵］エミリー・サットン

［訳］さくまゆみこ

［定価］1980円（税込）

［発売日］2025年10月29日（水）

［判型／ページ数］A4変／32ページ

［ISBN］978‐4‐19‐866087‐1

［発行］徳間書店

［商品ページ］

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669488.html

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4198660875

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）