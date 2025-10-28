ファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」ピンク色の煌めきを宿したホリデーコレクションを発売～アイパレットの新色とブランド初、リッププランパーグロスが登場！～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、「hince」と共同開発したファミリーマート限定メイクアップブランド「hana by hince」のホリデーコレクションを2025年11月7日（金）から一部店舗を除く全国のファミリーマート約14,400店にて順次発売いたします。

■「hana by hince」冬のホリデーコレクションはブランド初プランパーグロスが登場！

「hana by hince」は、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さでお試しいただけるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開しています。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイクアップが楽しくなるラインアップを揃えました。

このたび、クリスマスの特別感を表現したピンクパールを取り入れたホリデーコレクションとしてブランド初のプランパー機能のあるリップグロスと、人気のアイシャドウの新色を発売いたします。クリスマスシーズンの煌めきをイメージしたラメをパッケージにも取り入れた、メイクアップを華やかに彩るピンクラメの限定商品となります。

【商品詳細】

【商品名】リッププランパーグロス シャインピンク

【価格】900円（税込990円）

【発売日】2025年11月7日（金）

【発売地域】全国

【内容】淡いピンクカラーに輝くグリッターを加え、真珠のような光沢で、存在感のある煌びやかな光彩を演出するリップグロスです。ひんやりクーリングプランパー機能で、唇に密着し、のせた瞬間にふっくらと仕上がります。

【商品名】トリプルアイパレット シャインピンク

【価格】1,319円（税込1,450円）

【発売日】2025年11月7日（金）

【発売地域】全国

【内容】輝くピンク＆ゴールドパールのアイシャドウです。

パールマット、角度によって立体感のあるハイライター、艶やかなグリッターの３色です。アイメイクはもちろん、ハイライトとしてもお使いいただけます。

※画像はイメージです。

※地域により商品の発売日が異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。