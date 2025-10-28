焼き魚の頭、パセリ、味噌汁の貝類の身…「外食で残しがちなもの」を調査 10月30日は食品ロス削減の日！ 外食で「必ず残さず食べる」人は何％？

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一）の外食市場に関する調査・研究機関『ホットペッパーグルメ外食総研』は、外食のプロフェッショナルを集め、外食トレンドを発表するための「トレンド座談会」を開催しています。今回は10月30日の食品ロス削減の日を前に、「外食での食べ残し」について20代～60代の男女1,035人にアンケート調査を実施した結果をレポートします。

■「外食で食べ残しがちなもの」1位は「焼き魚の頭」

ホットペッパーグルメ外食総研が挙げた「外食で残しがちなもの」18個の項目のうち、「味が苦手」「食べられるものだと思っていない」などの理由で「食べない」の回答が多かったものをまとめると、1位は「焼き魚の頭」で61.4％でした。2位以下には「レモン（しぼった後の果肉）」（55.3％）、「ミント（デザートなどにのっているもの）」（48.8％）、「パセリ」（45.9％）、「エビのしっぽ（天ぷらやフライなど）」（42.7％）が続きました。一方、「食べない」の回答が最も少なかったのは「ピザの端」（5.4％）で、「味噌汁の貝類の身」（9.4％）、「わかめ（刺身などのつけあわせ）」（11.4％）が続きました。

※「食べない」は「味が苦手だから食べない」「飾りだから食べない」「そもそも食べられるものだと思っていない」「（傷みかけなど）衛生面が不安なので食べない」「その他の理由で食べない」の計。そのほかの選択肢は「それ自体おいしいから食べる」「メインと一緒に食べるとおいしいから食べる」「もったいないから食べる」「食べるのが当たり前だから食べる」「栄養価が高いから食べる」「その他の理由で食べる」「わからない」

※n＝1,035／各単一回答

■『ホットペッパーグルメ外食総研』所長からの解説食べ残ししないと意識する人は90％以上！ 改めての心がけを

今回の調査では10月30日の「食品ロス削減の日」を前に、「外食での食べ残し」について調査しました。すると、外食で「必ず残さず食べる」は52.3％、「できる限り残さず食べる」は39.3％と、何らかの意識をしている割合は90％以上という結果に。「残さず食べる」意識の高さが表れていると言えるでしょう。

外食で残しがちなものについての調査では、「焼き魚の頭」、「レモン（しぼった後の果肉）」は半数以上の人が「食べない」と回答。その理由は「味が苦手だから」のほかに「飾りだから」「そもそも食べられるものだと思っていないから」など、慣習的な選択肢を選ぶ人が多いことも分かりました。どこからが食品ロスになるのかは難しいところもありますが、「食品ロス削減の日」をきっかけに、改めて食品を無駄にしないよう心掛けていきたいですね。

『ホットペッパーグルメ外食総研』所長 田中直樹

■外食で「必ず残さず食べる」52.3％、「できる限り残さず食べる」39.3％

「あなたは外食をする際、できるだけ食べ残しをしないように意識していますか？」という質問では、「必ず残さず食べる」が最も多く52.3％、「できる限り残さず食べる」が39.3％で続き、「特に意識していない」は8.4％でした。

※n=1,035／単一回答

■『ホットペッパーグルメ外食総研』トレンド座談会とは

シーズンごとに“今”はやりの外食トレンドを発表する、リクルートの外食のプロフェッショナル集団による座談会。アンケート調査や、レストランの現場から“生の声”を聞き、「外食のリアル」を語ります。メンバーは、飲食トレンドの数値化・可視化を行う『ホットペッパーグルメ外食総研』の研究員をはじめ、女子トレンド、高級店トレンドなど、さまざまな分野のスペシャリストで構成されます。

調査概要

■調査期間：2025年6月13日（金）～2025年6月15日（日）

■調査方法：インターネットリサーチ

■調査対象：全国20代～60代男女（株式会社マクロミルの登録モニター）

■有効回答数：1,035件（男性517件、女性518件）

