業務用カーナビアプリ「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に点検作業の属人化解消に寄与する新機能を追加 ～地図上の作業地点への画像・ファイル登録で作業員・管理者への共有が可能に～

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）は、業務用カーナビアプリ「Gorillada PRO（ゴリラーダ プロ）」に新機能を追加しました。

Gorillada PROは、設備などの保守点検や営業、その他の業務に向かうドライバーの業務効率化を支援する業務用カーナビアプリです。今回の機能追加により、登録した作業地点ごとに画像・PDFファイルを登録することが可能になりました。これにより、現場作業員が業務上の重要ポイントを登録し、作業員・管理者へ共有できるようになり、さらなる属人化の解消と業務効率の向上に貢献するサービスへと進化しました。

【追加機能】

■作業地点ごとの画像・PDFファイル追加機能

地図上の設備・施設など作業地点に画像やPDFファイルを登録することが可能になりました。画像やPDFファイルは、現場の作業員や事務所の管理者が、スマートフォンやPCから登録・確認できます。例えば、現場や駐車場所の写真、図面、過去の点検記録、注意事項、ベテラン作業員の経験に基づくノウハウなど、現場作業員が業務上の重要ポイントを登録し、作業員・管理者へ共有することができます。

スマートフォン画面イメージPC画面イメージ

【Gorillada PROにご興味がある方】

実際にサービスを体験できる1か月の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、下記ウェブサイトよりお申込みください。

▼公式ウェブサイト

https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro

▼お問い合わせフォーム

https://gorillada.automotive.panasonic.com/pro/contact

＜パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について＞

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（以下、PAS）は、2022年4月1日、パナソニックグループの事業会社制スタートに伴い、車載事業を担う事業会社としてスタートし、2024年12月2日から、株式の80％をApollo Global Management, Inc.の関係会社が投資助言を行うファンドが、20％をパナソニック ホールディングス株式会社が保有する経営体制に移行しました。

PASは、日本を本社とし、海外8か国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier1として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとするパナソニックならではの先進技術を提供し、快適で安全・安心なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンである、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。

https://automotive.panasonic.com/