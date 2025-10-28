すべてのクリエイティブ関係者必携。デザインの解決策の“いま”を知る。『アートディレクター／デザイナーのラフスケッチ　一流クリエーターの着想と具現化の実例250』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『アートディレクター／デザイナーのラフスケッチ 一流クリエーターの着想と具現化の実例250』を発売しました。

『アートディレクター／デザイナーのラフスケッチ 一流クリエーターの着想と具現化の実例250』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303024/

本書は、国内の第一線で活躍する一流・プロフェッショナルのアートディレクター／デザイナー185組が手がけたデザインの仕事・250事例と、それらを完成に至らしめたプロセスがわかるラフ、スケッチ、アイデアメモ、モックアップ、カンプなどの豊富な画像と解説で紹介するデザイン資料集です。

先端・実力派のプロフェッショナルクリエーターはどのようなアイデアで仕事を遂行したのか、どのようにしてデザインの問題を解決したのか。ここでしか見ることのできない圧倒的な情報量を誇る、すべてのデザイン関係者必携、圧巻の一冊となっています。

〈こんな方にオススメ〉

・アートディレクター、デザイナーのプロフェッショナルを目指している方

・一流のクリエイティブワークを知りたい方

・広告業界関係者など、デザイン業務に関わるビジネスパーソン

〈本書の内容〉

■PART 1 広告／ビジュアル（44事例）

■PART 2 エディトリアル／ブックデザイン（26事例）

■PART 3 シンボル＆ロゴタイプ（43事例）

■PART 4 パッケージ／グッズ／プロダクト（46事例）

■PART 5 デジタルデザイン／サービスデザイン（16事例）

■PART 6 ブランディング／総合ビジュアル（75事例）

【仕様】

MdN書籍編集部 編

定価4,950円（本体4,500円＋税10％）

B5判横／520ページ／オールカラー

ISBN 978-4-2952-0809-9

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

