塗るたびに気持ちが整う、癒しのアートパズルぬり絵！『気持ちをリセットして脳をやさしく刺激する　癒しのパズルぬりえ　花と動物の輪舞』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『気持ちをリセットして脳をやさしく刺激する 癒しのパズルぬりえ 花と動物の輪舞』を発売しました。

『気持ちをリセットして脳をやさしく刺激する 癒しのパズルぬりえ 花と動物の輪舞』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303020/

MdN『癒しのパズルぬりえ』の第二弾が登場！ パズルぬり絵ファン垂涎の、高密度＆高難易度パズルを収録しました。

「頭を使って楽しみたい」「色選びに悩まず気軽に塗りたい」「日々の疲れをリセットしたい」という声に応えて誕生したパズルぬり絵。数字にそって色を重ねるだけで、美しい図案が少しずつ姿を現します。完成まで何が現れるかわからないワクワク感、無心になれる集中力と心地よさ、そして塗り終えたときの大きな達成感を同時に楽しめます。

季節の移ろいと動植物をモチーフにしたファンタジックなイラストで、難易度に変化をつけた美しい図案が魅力です。難易度に変化をつけた図案を30点を収録しているので、毎日飽きずに楽しく続けられます。ぬり絵は自律神経のバランスを整える効果も期待できます！ 毎日少しずつ進めながら、癒しの習慣として続けてみませんか？

〈掲載作品一覧〉

01 東からの風

02 春が顔を出す

03 ぬくもり

04 ハートの出会い

05 花遊び

06 野を翔る

07 桃の空

08 花渡り

09 ラブレター

10 風の便り

11 雨音をたどる

12 帰郷

13 草がくれ

14 熱帯夜

15 華は盛り

16 涼月

17 空も飛べるはず

18 秋の七草

19 夕日に染まる

20 森の奥

21 みつけた

22 おしどりのワルツ

23 虎に寒菊

24 白路

25 花の輪

26 森の妖精

27 そよ風いっぱいに

28 南の草陰

29 こっくり、秋の夢

30 小さな楽園

〈こんな人にオススメ〉

・自律神経を整えたい人

・頭を鍛える塗り絵がしたい人

・集中力を高めたい人

・パズル感覚で塗り絵を楽しみたい人

・普通の塗り絵にあきた人

〈本の魅力〉

・毎日楽しめる難易度が優しめな美しい図案

・ゲームを攻略するような感覚で塗り絵を楽しむ

・デザイン性の高いパズル線画を30点収録

【仕様】

mashu 著

定価1,650円（本体1,500円＋税10％）

菊変型判／64P

ISBN 978-4-295-20802-0

