【日本初登場！】箱を開けた瞬間から、ものづくりの世界へー卓上型の本格派CNC Genmitsu「Cubiko（キュビコ）」がMakuakeにて登場！

SainStore (HK) Limited

彫刻機を専門とする SainStore (HK) Limited（代表者：Adam Wang、本社：香港）は、展開するブランド「Genmitsu」より、最新卓上型CNCマシン「Cubiko（キュビコ）」の日本先行予約販売を、応援購入サービスMakuakeにて、2025年10月28日（火）11:00より開始いたしました。

▶Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/genmitsu/

※プロジェクトは2025年10月28日（火）11時～2025年12月19日（金）22時まで実施予定

Cubikoの特徴

◼︎趣味の工作から本格DIYまで。アイデアを自由にカタチに

Cubikoは、木材、アクリル、アルミなど様々な素材に対応。驚異の0.1mm精度で、繊細なアクセサリーや立体造形も忠実に再現します。あなたの“作りたい”を、思いのままにカタチにできる1台です。

◼︎多点自動測高＆±0.1mm精度で安定した仕上がりに

基板表面の複数ポイントを自動でスキャンし、Z軸を細かく自動調整。プロでも難しいレベル合わせが不要になり、誰でも正確な加工が可能になります。驚異の±0.1mm精度により、電子回路などの繊細なパーツも、鮮明かつ高精度に仕上がります。

木材やアクリルはもちろん、真鍮や樹脂などの多彩な素材に対応。デスクに置けるコンパクトなサイズながら、DIYやハンドクラフト制作に最適な本格派CNCマシンです。

さらに、プレミアムセットにはオプションのレーザーモジュールも付属。これにより、レーザー彫刻やカットにも対応可能となり、表現の幅が一気に広がります。

◼︎初心者からクリエイターまで、創る楽しさをすぐ手元に

木工はもちろん、アルミや銅といった柔らかい金属の切削や成形も可能です。繊細な装飾から複雑な造形まで、細部まで忠実に表現できるため、幅広い制作に対応します。アイデア次第で、創作の幅と表現力はさらに広がり、自宅で本格的なアート制作を楽しめます。



◼︎届いたらすぐに始められる、組み立て不要の簡単設計

面倒な組み立てや初期設定が一切不要。完成形で届くので、箱から出して電源をつなぐだけで制作を始められます。「やりたい！」と思ったタイミングを逃さず、すぐにものづくりの世界に飛び込めます。

◼︎製品スペック

「Genmitsu Cubiko」は、届いたその日から“創る”を始められる、初心者にもやさしい卓上型CNCマシンです。高精度・多機能でありながら、手軽に始められる設計により、すべての人にものづくりの楽しさを届けます。

Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/genmitsu/

※プロジェクトは2025年10月28日（火）11時～2025年12月19日（金）22時まで実施予定

◼Genmitsuについて

Genmitsu（ジェンミツ）は、ものづくり支援で知られるSainSmartのスピリットから誕生したCNCマシンブランドです。

「CNC加工は一部のプロだけのものではなく、誰でも楽しめるもの」という信念のもと、初心者から経験者まで幅広く使える高品質な製品開発に取り組んでいます。

現在、Genmitsu製品は世界142カ国以上に展開され、ユーザー数は14万人超。Amazon日本ストアでも高評価（星4以上）を多く獲得し、レビュー数は38,000件以上にのぼります。

◼︎欧米で億越えの大ヒット！

2025年2月、Cubikoの先行販売プロジェクトが米国のクラファンサイト「Kickstarter」で立ち上がると、2分で目標金額に到達し、最終的に3328人が注文するビッグプロジェクトになりました。調達金額は129万3288ドル（約1.9億円）。



◼ 日本におけるマーケティングパートナーMadspace Japan社について

MadSpace Japan社は、2010年に設立された電子製品販売会社です。「世界の消費者に最新の消費型電子製品を提供し、人々の生活と仕事をより便利に、より面白くする」をモットーとして日々活動しております。



【本件に関するお問い合わせ】

SainStore (HK) Limited

担当：Jasmine Zhou

メールアドレス：hello@sainsmart.com

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@074uneup

X：https://x.com/Genmitsu_Japan

Instagram：https://www.instagram.com/genmitsu_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/people/Genmitsu-Japan/61578074459056/