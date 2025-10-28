Âç³ØÆþ»î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´Á»ú¡¦¸ÅÊ¸Ã±¸ì½¸¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë´Á»ú¤È¸ì×Ã2400¡Ù¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì300¡Ù¡ØÂç³ØÆþ»î ¤Ç¤ë½ç ´Á»ú½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊý2900¡Ù¡Ø¸ÅÊ¸Ã±¸ì¥³¥¢350 ¡Ù¤Î¿·ÁõÈÇ¤ò10·î28Æü¤Ë´©¹Ô
¶µ°é½ÐÈÇ¤Î³ô¼°²ñ¼Ò²¢Ê¸¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·©Àî ½¨¼ù¡Ë¤Ï¡¢¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë´Á»ú¤È¸ì×Ã2400 ¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ù¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì300 ¿·Áõ»°Äû¿·ÈÇ¡Ù¡ØÂç³ØÆþ»î ¤Ç¤ë½ç ´Á»ú½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊý2900 ¿·ÁõÏ»ÄûÈÇ¡Ù¡Ø¸ÅÊ¸Ã±¸ì¥³¥¢350 ¿·ÁõÈÇ¡Ù¤Î¹ç·×4ºý¤ò10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñÀÒ£´ÅÀ¤Ï¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤ò´Þ¤àÂç³ØÆþ»î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¼ýÏ¿¸ì¤òÁªÄê¤·¤¿¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬¤Î¤Ç¤¤ëÌäÂê½¸¤Ç¤¹¡£
¢¡²¢Ê¸¼Ò¤Î³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÍ§¡×¤è¤ê¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×µ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¡ª (2026Ç¯½Õº¢ÂÐ±þ³«»ÏÍ½Äê)
º£²ó¤Î¿·ÁõÈÇ¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËiOS/AndroidÈÇ¥¢¥×¥ê¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÍ§¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÍ§¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³Æ½ñÀÒ¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë´Á»ú¤ä¸ÅÊ¸Ã±¸ì¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥×¥êÂÐ±þ³«»Ï¤Ï2026Ç¯½Õ¤´¤í¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ½ñÀÒ¤ÎÆÃÄ¹
¡ÚÆþ»î¤Ë½Ð¤ë´Á»ú¤È¸ì×Ã2400 ¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Û
¢¡¤³¤Î°ìºý¤Ç´Á»úÎÏ¡¦¸ì×ÃÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë¿¤Ð¤¹¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ç½ÐÂêÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤´Á»ú¤È¸ì×Ã2400¸ì¤ò¸·Áª¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊýÌäÂê¤Ï¡¢½Ð¤ë½ç¤Ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤·¤ÆÇÛÎó¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Á»ú¡¦½Ï¸ì¤Ë°ÕÌ£¤òÊ»µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Í»ú½Ï¸ì¡¦´·ÍÑ¶ç¤ä¸ì×ÃÌäÂê¤âËÉÙ¤Ë¼ýÏ¿¡£ÎàµÁ¸ì¡¦ÂÐµÁ¸ì¤Ê¤É¤ÎÈ¯Å¸¡¦»²¹Í»ö¹à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½Ð¤ë½ç¡×¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø½¬¤·¡¢¤³¤Î°ìºý¤Ç´Á»úÎÏ¡¦¸ì×ÃÎÏ¤ò¤È¤â¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë´Á»ú¤È¸ì×Ã2400 ¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ù»æÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÚÆþ»î¤Ë½Ð¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì300 ¿·Áõ»°Äû¿·ÈÇ¡Û¢¡¸ÅÊ¸Ã±¸ì¤ò¼ïÎà¤´¤È¤ËÂÎ·Ï²½¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸ÅÊ¸ÆÉ²ò¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê300¤Î¸ÅÊ¸Ã±¸ì¤ò¡¢¡Ö¸½Âå¸ì¤È°ÕÌ£¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ì¡×¡Ö¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ì¡×¡Ö¥¤¥áー¥¸¤Ç³Ð¤¨¤ë¸ì¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ç³Ð¤¨¤ë¸ì¡×¤È¡¢³ÆÃ±¸ì¤ÎÀ³Ê¤´¤È¤ËÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃ±¸ì¤ËÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ìµÁ²òÀâ¤È¡¢¸ìµÁ¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÂåÉ½Åª¤Ê¸ÅÊ¸¤«¤éÎãÊ¸¤òÁªÄê¤·¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Ã±¸ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡ØÆþ»î¤Ë½Ð¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì300 ¿·Áõ»°Äû¿·ÈÇ¡Ù»æÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÚÂç³ØÆþ»î ¤Ç¤ë½ç ´Á»ú½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊý2900 ¿·ÁõÏ»ÄûÈÇ¡Û
¢¡Æþ»î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤Ç¤ë½ç¡×¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´Á»ú¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤¤ë¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Æー¥ÞÊÌ¡¦½ÐÂê·Á¼°ÊÌÅù¤ÇÊ¬Îà¤·¤¿Âç³ØÆþ»î¤ËÉÑ½Ð¤Î2900Ìä¤ò¡¢Æþ»î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤Ç¤ë½ç¡×¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿ÌäÂê½¸¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Á»ú¤Ë°ÕÌ£¤òÊ»µ¤·¡¢»²¹ÍÍó¤Ë¤ÏÎàµÁ¸ì¡¦ÂÐµÁ¸ì¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¸ì¶ç¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±²»°ÛµÁ¸ì¡¦Æ±·±°Û»ú¡¦»Í»ú½Ï¸ìÅù¤ÇÌäÂê¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°Íý¤·¤Æ´Á»ú¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î½ÐÂê·Á¼°¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐºöÊÔ¡×¤â¼ýÏ¿¡£Áí¹çÅª¤Ê´Á»úÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ØÂç³ØÆþ»î ¤Ç¤ë½ç ´Á»ú½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊý2900 ¿·ÁõÏ»ÄûÈÇ¡Ù»æÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ú¸ÅÊ¸Ã±¸ì¥³¥¢350 ¿·ÁõÈÇ¡Û
¢¡¡Ö¥³¥¢¡Ê°ÕÌ£¤Î³Ë¡Ë¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Â¿µÁ¸ì¤Î°ÕÌ£¤â¤Þ¤È¤á¤Æ³Ð¤¨¤ë¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ç½ÐÂêÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤350¸ì¤ò¸·Áª¤·¡¢½ÅÍ×ÅÙ½ç¤Ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥³¥¢¡Ê°ÕÌ£¤Î³Ë¡Ë¡×¤ò¼¨¤·¡¢°ÕÌ£¤Î¹¤¬¤êÊý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿µÁ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÊ¸³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë·É¸ì25ÁÈ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¡£Ï¢¸ì¡¦´·ÍÑÉ½¸½¤â¼ýÏ¿¤·¡¢ÉÕÏ¿¤ÎÊ¸Ë¡¡¦¸ÅÊ¸¾ï¼±¡¦ÏÂ²Î¡¦Ê¸³Ø»Ë¤ÎÃÎ¼±¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¸ÅÊ¸Ã±¸ì¥³¥¢350 ¿·ÁõÈÇ¡Ù»æÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§Æþ»î¤Ë½Ð¤ë´Á»ú¤È¸ì×Ã2400 ¿·Áõ²þÄûÈÇ
ÊÔ¼Ô¡§²¢Ê¸¼Ò
ÂÎºÛ¡§¿·½ñÈ½ ¡¿ 272¥Úー¥¸ ¡¿ 2¿§ºþ
URL¡§https://www.obunsha.co.jp/product/detail/032347
½ñÌ¾¡§Æþ»î¤Ë½Ð¤ë¸ÅÊ¸Ã±¸ì300 ¿·Áõ»°Äû¿·ÈÇ
Ãø¼Ô¡§ÃæÂ¼ ¹¬¹°
ÂÎºÛ¡§¿·½ñÈ½ ¡¿ 200¥Úー¥¸ ¡¿ 2¿§ºþ
URL¡§https://www.obunsha.co.jp/product/detail/032348
½ñÌ¾¡§Âç³ØÆþ»î ¤Ç¤ë½ç ´Á»ú½ñ¤¼è¤ê¡¦ÆÉ¤ßÊý2900 ¿·ÁõÏ»ÄûÈÇ
Ãø¼Ô¡§¾¾ËÜ µÁÃË ¡¡²¬ ¿ó
ÂÎºÛ¡§B6È½ ¡¿ 224¥Úー¥¸ ¡¿ 2¿§ºþ
URL¡§https://www.obunsha.co.jp/product/detail/032349
½ñÌ¾¡§¸ÅÊ¸Ã±¸ì¥³¥¢350 ¿·ÁõÈÇ
Ãø¼Ô¡§»³²¼ ¹¬Êæ
ÂÎºÛ¡§B6È½ ¡¿ 344¥Úー¥¸ ¡¿ 2¿§ºþ
URL¡§https://www.obunsha.co.jp/product/detail/032350
¢£WebÈÇ¥¢¥×¥ê³µÍ×
³Ø¤Ó¤ÎÍ§¥¢¥×¥ê
²Á³Ê¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡§¡¡2023Ç¯8·î7Æü
¿ä¾©Æ°ºî´Ä¶¡§ PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂÐ±þ¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¡¢Google ChromeºÇ¿·ÈÇ¡¢Microsoft Edge¡¡ºÇ¿·ÈÇ¡¢Safari¡¡ºÇ¿·ÈÇ¤ËÂÐ±þ¡£
URL¡¡¡§¡¡https://manatomo-app.obunsha.co.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³Ø¤Ö¿Í¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¿Í¤À¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌä¤¤¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¼«¤é¸«¤Ä¤±¡¢
Ä©¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤Ï³Ø¤Ö¡£
¡Ö³Ø¤Ó¡×¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¤³¦¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤±¤ë¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¤Ö¿Í¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
²¢Ê¸¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡URL¡§https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²¢Ê¸¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·©Àî¡¡½¨¼ù
ÀßÎ© ¡§ 1931Ç¯10·î1Æü
ËÜ¼Ò ¡§ ¢©162-8680¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²£»ûÄ®55
TEL ¡§ 03-3266-6400
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¶µ°é¡¦¾ðÊó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿Áí¹ç½ÐÈÇ¤È»ö¶È
URL ¡§ https://www.obunsha.co.jp/