万博パビリオンで展示したiPS心臓。拍動する様子を子どもたちが食い入るように見つめてましてね。その姿に胸が熱くなりました・・・

朝日放送ラジオ株式会社

◆ABCラジオ『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

2025年11月1日（土） / 11月8日（土）9:30～10:00 ２週連続ゲスト：心臓外科医・澤芳樹（大阪大学大学院医学系研究科名誉教授）

ABCアナウンサー浦川泰幸がパーソナリティを務める『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』は、

大阪・関西万博の目玉として展示されたiPS細胞由来の「ミニ心臓」「心筋細胞シート」の生みの親、心臓外科医・澤芳樹さんをゲストにお迎えします。

パビリオン内で拍動を続け、多くの来場者に未来の医療を提示した心筋細胞シート。

万博会期の半年間で多くの気づきや進化もあったと語ります。

「万博は新しい科学技術を示すものではなく“人は死ぬもの。その命をどう大切にするか”これがメッセージだったんです」

さらに日本の医療技術が世界に通用するものにするために開業した、

未来医療の拠点「中之島クロス」。

医学の発展のために澤先生はどんな構想を持つのか。どうぞ、ご期待ください。

■番組概要■

◇タイトル 『SUNSTAR presents 浦川泰幸の健康道場プラス』

◇放送日時： 毎週土曜 9：30～10：00

◇出演者： 浦川泰幸（ABCアナウンサー）、仲みゆき

◇番組URL： https://abcradio.asahi.co.jp/plus/