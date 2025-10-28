浜松で地域課題解決やらまいか！データ・フュージョン・キャンプ 2025 ハッカソンの開催について

浜松市データ・フュージョン・キャンプ2025キービジュアル

浜松市では、このたび、データ連携基盤のユースケースを官民共創する取組であるHamamatsu ORI-Project の一環として、浜松市データ連携基盤を活用したハッカソンを下記のとおり開催することとなりましたのでご案内します。

１ 名称

浜松で地域課題解決やらまいか！データ・フュージョン・キャンプ 2025 ハッカソン

２ 概要

- 浜松市が主催する、データ連携基盤を活用したサービス開発実践プログラム「浜松で地域課題解決やらまいか！データ・フュージョン・キャンプ 2025」の中心となるイベント- 様々な立場の参加者が会場に集まり、それぞれの強みを生かし、データを活用した地域課題の解決や地域の魅力向上につながるサービスのプロトタイプ開発に協力して取り組む- データ連携基盤を活用したハッカソンの開催は全国的にも非常に珍しい

※プログラム全体の詳細は、下記のプログラム紹介・募集サイト（Luma）をご覧ください。

https://luma.com/buqadcaz

３ 日時

2025 年 10 月 30 日（木）10：00～20：00

４ 会場

Co-startup Space & Community FUSE（浜松市中央区鍛冶町 100-1 B1F）

５ プログラム（予定）

10：00～10：30 オープニング・ルール説明

10：30～12：00 開発タイム１.

12：00～13：00 休憩

13：00～17：50 開発タイム２.

17：50～18：35 各チームによるプレゼンテーション

18：35～19：15 休憩・交流タイム

19：15～19：30 審査結果発表・表彰

19：30～19：45 振り返り

19：45～20：00 クロージング

６ その他

本イベントに関し、取材をご希望の方は、2025年10月29日（水）17時までに以下の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

浜松市 企画調整部 デジタル・スマートシティ推進課

電話：053-457-2454

E-mail：dsc@city.hamamatsu.shizuoka.jp