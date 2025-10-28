プレミアムプラン・PHEVプラン新規加入者限定！「ENEOS Charge Plus大還元キャンペーン」を実施します

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）は、2025年11月1日（土）から2026年1月31日（土）までの間、ENEOSが提供するEV充電サービス「ENEOS Charge Plus」において、プレミアムプラン・PHEVプラン※1新規加入者限定！「ENEOS Charge Plus大還元キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」）を実施しますので、お知らせいたします。

本キャンペーンは、プレミアムプラン・PHEVプランに新規加入いただいたお客様に充電料金※2の最大20%分を還元することで、サービスのおトクさと利便性を実感いただくことを目的に実施するものです。対象期間中に条件を満たされたお客様全員に、充電料金※2の最大20％分のデジタルギフト「えらべるPay」を特典として進呈いたします。

「ENEOS Charge Plus」は、全国8,000口（提携充電器含む）を超える充電スポットにより、日常のご利用から遠方へのお出かけまで、さまざまな場面でのEV充電をサポートしています。外出先での充電頻度が高い方は、本キャンペーンの対象である「プレミアムプラン・PHEVプラン」にご加入いただくことで、全国に広がるEV充電ネットワークをよりおトクな料金でご利用いただけるようになります。

ENEOSは今後も、長期ビジョンに掲げている「エネルギー・素材の安定供給」と「カーボンニュートラル社会の実現」との両立に向け挑戦するために、全国約12,000か所のSSネットワークを活かして、EVユーザーの充電ニーズに合わせた経路充電ネットワークの拡充を図ってまいります。

●「ENEOS Charge Plus大還元キャンペーン」特設サイト：

https://www.eneos.co.jp/chargeplus/campaign/winter25/ （10月28日公開予定）

＜本キャンペーンの概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39980/table/78_1_955bafef45c5ae78da593f95711e8fe0.jpg?v=202510290556 ]

※1 ENEOS Charge Plus 各料金プラン：https://www.eneos.co.jp/chargeplus/price/

※2 基本料金を含む

以 上

＜お問い合わせ先＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39980/table/78_2_6800b0b67ac4ba9938966ef548bd3344.jpg?v=202510290556 ]

● アプリダウンロードはこちら

https://eneos-charge-plus.go.link/4YMaj

●「ENEOS Charge Plus」の特設HPはこちら

https://www.eneos.co.jp/chargeplus/

●「ENEOS Charge Plus」の公式Xはこちら

https://x.com/eneos_ecp